伊朗承認俄產導彈擊落民航 暫緩交出黑匣子

法新社德黑蘭1月21日消息，針對墜毀在哈梅內伊國際機場的波音737的調查有了新的進展，伊朗披露了擊中客機的導彈型號。

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造成176人全員遇難的烏航PS752航班失事調查有了新的進展，伊朗民航局在1月20到21日夜間發布調查初步報告，報告顯示兩枚俄產道爾-M1（Tor-M1）導彈曾經從北部朝着失事飛機的方向發射升空。伊朗民航局表示這一消息取自軍方。

伊朗民航局的此番消息證實了紐約時報此前引用的一段視頻，當中曾經顯示兩枚導彈朝着失事飛機方向飛去。伊朗軍方在1月11日宣布承認對墜機事故負責，稱“人為失誤導致飛機中彈”，但當天伊斯蘭革命衛隊空天部負責人哈茲拉德僅僅提及一個“短程導彈”，並未公開細節。哈茲拉德將軍曾經解釋稱，當時伊朗全國處於最高戰爭警戒狀態，出於對美國襲擊的擔憂，防衛部隊把民航飛機誤認為是一個“巡航導彈”，並朝其發射了導彈。

烏航墜機事故發生前幾小時，伊朗襲擊了美軍駐伊拉克部隊，報復1月3日被美軍轟炸身亡的伊朗高級將領蘇萊曼尼。美方統計到伊朗襲擊當中，11名美國軍人受傷，物質損毀也很嚴重，但並未有美軍死亡報告。

由於伊朗沒有能力解讀失事飛機的黑匣子，烏克蘭和加拿大等已經敦促伊朗迅速將黑匣子交給有能力破譯的國家，其中包括法國。但伊朗民航局則表示，正在等待法國事故調查局和美國國家運輸安全委員會把必要組件和儀器運送至伊朗，目前美法雙方都沒有回應。這令外界認為，伊朗並不想在短期內把黑匣子交出去。