法國一非政府組織4員工巴格達失蹤 3名伊拉克示威者喪生

法國非政府組織“SOS中東基督徒（SOS Chrétiens d'Orient）”包括三名法國人和一名伊拉克人在內的4名“經驗豐富”工作人員，1月20日在巴格達失蹤後渺無音訊至今。直至目前，尚無人出面勒索贖金或承認作案，這是該非政府組織24日宣布的消息。另據法新社最新消息，在巴格達及伊拉克南部， 3名示威者在對抗警方的拔營行動中喪生。

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也是“SOS東方基督徒非政府組織”共同創立人的的該組織主任布朗夏赫(Blanchard)在巴黎發表聲明說，這4名男職工是在巴格達市中心的法國大使館附近失蹤的。該組織的工作是幫助那些受到暴力壓迫的少數宗教族群受害者。

布朗夏赫主任還在記者會說，這4名受薪人員的男子和我們一起工作幾年了，經驗豐富。對於該地區的情況有充分的認識。

該組織21日曾試圖聯絡他們四人無果後，於22日上午通知法國政府；出於安全理由，未透露這4名工作人員的身份。他們當中有三名法國人和一名伊拉克人。

這名主任還說，他們到那裡是為了向伊拉克政府續簽簽證，並註冊登記他們的協會。要說明的是，SOS東方基督徒非政府組織僅僅正式向庫德族自治區的地方政府註冊，並未向巴格達的聯邦政府註冊；這些手續很漫長而且複雜。

巴格達數月來一直陷入抗議活動的紛擾。某些人抗議反對伊拉克政府及伊朗的影響力。近來，在伊朗蘇雷曼尼將軍一月初被美軍無人機斬首行動擊斃後，則有另一些人起來反對美軍留在伊拉克。