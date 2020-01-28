巴黎拆除大型露天難民營 近1500人被轉移

法蘭西島大區政府1月28日早間宣布，當天清晨處理了一座頗具規模的難民營棚戶區，轉移安置了大批露宿街頭的難民。

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法蘭西島大區1月28日清晨轉移安置的難民人數達到1436人，其中有家庭者249人，單身漢1187人，目前已經將其從露天棚戶區轉移到了體育館和收容中心。本次難民轉移安置工作由巴黎警察局和法蘭西島大區警察局共同主持，清除了巴黎東北部奧貝維萊門附近給街區集體衛生狀況帶來持續隱患的難民營。

這一難民營地址位於巴黎18區和19區，冷風中的拆除工作很平靜，難民們在警察視線下排隊走上大巴車，前往他們的新家，身上只攜帶者很少的物品，大多數生活用品均被留在身後的帳篷里，床墊，自行車和各種雜物並未被帶走。一些難民留宿欣慰於終於可以有屋檐遮擋風雨。

本次難民清理轉移行動是去年11月清理巴黎拉夏貝爾門難民營的後續，也是2015年以來的第60場重大清理行動。內政部長表示堅定決心對巴黎周邊的衛生安全和人道狀況進行整治。他表示，棚戶區被清理之後，將立即恢復該地區的原貌，同時將杜絕“清理轉移 – 難民迴流重新搭棚 – 再次清理轉移”這種死循環，他表示，已經意識到，對於棚戶區滋生的貧窮無助和犯罪溫床，相關街區居民無法理解。但在這兩次棚戶區清理之間，大約300名難民又在附近維萊特門安營紮寨。