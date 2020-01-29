國際社會對特朗普中東和平計畫反應褒貶不一

特朗普在其推特賬戶上發布的“巴勒斯坦國地圖”

美國總統特朗普28日公布中東和平計畫之後，除以色列興高采烈、巴勒斯坦憤恨不平外，同時也收到了來自國際、地區及阿拉伯世界的不同反應 有支持也有拒絕。另外，巴勒斯坦被佔領土上的人權信息中心也認為，美國的計畫是一項種族隔離計畫，而非一項和平計畫。

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據悉，美國總統特朗普周二宣布的“中東和平計畫”將允許以色列完全控制定居點，並承認耶路撒冷歸屬以色列；計畫也包括建立一個巴勒斯坦國。特朗普說：“我的構想是為雙方提供雙贏的機會，這是一個現實的兩國解決方案，解決了巴勒斯坦人建國對以色列安全的風險。今天，以色列朝着和平邁出了一大步。”

在這項計畫公布後，土耳其指，美國的這項和平計畫一出生便已死亡，其目的是扼殺兩國方案，並強調不能用金錢來購買巴勒斯坦人民及其土地。據土國通訊署署長阿爾屯（Fahrettin Altun）表示，美國試圖通過所謂的和平計畫把耶路撒冷完全交給以色列。耶路撒冷不屬於以色列，其他方面不能相互提議，更不是第三方可以作出決定的。

伊朗亦稱，“這項由美國人強加給巴勒斯坦人的恥辱計畫，背叛了這個時代，並註定將以失敗告終。

不過，約旦外交部聲明稱，支持所有旨在實現為人們所接受的公正而全面的和平所付出的切實努力，並呼籲進行認真和直接的談判，以解決有關最終地位的所有問題，並維護約旦的利益。

卡塔爾外交部表示，全體阿拉伯國家曾在過去達成一項和平倡議，而這項倡議為實現公正的和平奠定了基礎；並強調出，只有維護巴勒斯坦人在東耶路撒冷的權利，捍衛巴勒斯坦人的回歸權，以1967年邊界為基礎建立一個主權國家，才能實現和平。

在歐美，英國首相約翰遜對特朗普提出的計畫表示歡迎。歐盟則認為，美國的這項和平倡議為各方提供了一個機會，以重新開啟努力尋求可行的談判解決方案。

聯合國秘書長發言人杜加里克現稱，聯合國對中東和平進程的一貫立場，是堅持安理會決議及相關的國際共識，無論是有關定居點的問題，還是有關耶路撒冷的問題。

另一方面，俄羅斯外交部副部長博格達諾夫說，特朗普的計畫只是諸多倡議之一，美國無法為和解採取最終決定。

國際特赦組織則強調，特朗普的和平計畫包含了違反國際法的內容，並加強了以色列對巴勒斯坦權利的剝奪。