掙紮3年多英國終脫歐 馬克龍：對歐洲而言是歷史性警告徵兆

英國在國際標準時間周五晚23點正式結束過去47年來作為歐盟成員國的歷史。對於歐盟在過去3年來幾經交涉後，英國脫歐這一歷史性事件終成現實，法國總統馬克龍在當天表示，英國脫歐是一個“歷史性的警告徵兆”，並強調這意味着“我們需要歐洲扮演更重要的角色”。

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經過了自2016年英國脫歐公投後，脫歐派勝利及此後三年多的糾結掙紮，在唐寧街10號三度易主和兩屆大選後，1月31日格林尼治標準時間23點，英國終於離開了歐盟。但值得一提的是，在未來為期11個月的英國與歐盟開展系列談判的過渡期中，英方仍需遵守歐盟規則和應盡的義務。針對此次在歐盟歷史上從未發生的成員國退盟事件，馬克龍在他發表的簡短視頻演說中指出，“英國脫歐是一項打擊。它是一個歷史性的警告徵兆，必須…被所有歐洲都知道，並讓我們有所反映。"馬克龍重申，針對歐盟的改革尚未完成，因此讓這個區塊變成了“代罪羔羊”。他還稱，為了維護我們的利益，無論是面對中國還是美國，“我們需要歐洲扮演更重要的角色”。

此前，歐盟委員會主席馮德萊恩則讚揚英國過去47年對歐盟的貢獻，她期望英國脫歐後仍與歐盟保持緊密關係，但直言不認為新關係會比英國留在歐盟更有益，強調雙方均有責任為人民做到最好。而在英國正式脫歐的幾小時前，歐盟體制下的三大機構領導人齊聚一堂，德國人馮德萊恩與歐洲議會議長、意大利人薩索利和歐洲理事會主席、比利時人米歇爾共同發聲明稱，“在當下這樣一個以大國之間的競爭和地緣政治動蕩為特徵的時代，規模是一個不可或失的因素。”午夜11點的鐘聲過後，歐盟將失去6600萬居民和其約5.5％領土。

這三位歐盟高層還警告稱，“沒有任何一個國家可以獨自應對氣候變化，為數字化未來找到解決方案，或者在這個世界日益增加的喧囂聲中發出屬於自己的聲音。”聲明並進一步引用作為歐盟創始人之一的，法國人讓·莫內（Jean Monnet）的話說，“但如果我們走到一起，歐盟將能夠做到。”聲明提出，“我們將能夠做到，因為我們擁有世界上最大的國內市場。因為我們是80個國家/地區的最大貿易夥伴，所以我們能夠做到。我們能夠做到是因為我們是一個充滿活力的民主國家的聯盟。我們之所以能夠做到這一點，是因為我們各國人民決心在世界舞台上促進歐洲的利益和價值觀。 我們將能夠這樣做，因為歐盟成員國將在與我們的盟友和合作夥伴-美國、非洲、中國或印度的對話中，發揮其巨大的集體經濟實力。”