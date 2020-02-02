一負責接待從武漢乘包機回國日本官員自殺

一名負責接待從武漢乘包機回國的日本官員自殺 日本第三班前往中國武漢撤僑的包機，於1月31日上午10點25分前後抵達東京羽田機場。

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臨時住宿的地點被指定為埼玉縣和光市的“國立保健醫療科學院”和千葉縣柏市的“海關進修所”。2月1日，日本警方透露，“國立保健醫療科學院”一名從事接納從武漢歸國業務的37歲內閣官房男性職員墜樓而死，據悉可能是跳樓自殺。

該男性從31日開始從事接納從武漢歸國者的業務，有98名從武漢歸國者入住“國立保健醫療科學院”。目前沒有發現遺書，警方從現場狀況分析，可能是跳樓自殺，正在對其原因進行調查。 警方表示，1日上午10點15分左右，入住“國立保健醫療科學院”的人聽到聲響，隨後向119救護中心打電話，稱“有人倒下了”，墜樓官員被急救人員送入醫院時已經死亡。

該職員落下的的地方是7層樓的寄宿大樓附近，他是從東京警視廳借調至內閣官房的。 從1月29日至31日，日本連日出動三架包機，已從武漢撤回565位滯留武漢的日本人。

日本厚生勞動省表示：乘專機返日的日本人，已出現8起感染案例，第一班為4名，其中兩名為無癥狀病毒攜帶者；第二班兩名，為無癥狀病毒攜帶者，第三班兩名，其中一名為無癥狀病毒攜帶者。