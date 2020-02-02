醫護工會投票99%贊成罷工今與林鄭政府最後攤牌

醫管局員工陣線1日舉行特別會員大會，以99%壓倒性比數通過罷工行動，抗議林鄭月娥政府對包括全面對大陸訪客封關等要求充耳不聞。工會今（2日）邀請林鄭月娥進行最後談判，落實全面封關堵截武漢肺炎等訴求。若談判破裂，9000醫護將於明日起分階段罷工5天，占醫管局員工總數十分一，公立醫院緊急服務將受影響。

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醫管局員工陣線1日舉行特別會員大會，以99%壓倒性比數通過罷工行動，抗議林鄭月娥政府對包括全面對大陸訪客封關等要求充耳不聞。工會今（2日）邀請林鄭月娥進行最後談判，落實全面封關堵截武漢肺炎等訴求。若談判破裂，9000醫護將於明日起分階段罷工5天，占醫管局員工總數十分一，公立醫院緊急服務將受影響。

擁有1.8萬會員的工會在1日投票表決是否罷工之前，醫管局主席範鴻齡在電台節目中試圖以道德及醫護人員天職是救急扶危為由，呼籲工會打消罷工行動，衛生局局長陳肇始在另一電台節目上，更大灑淚花泣不成聲，試圖以“真情流露”來勸導員工不可罷工。

醫管局員工陣線主席余慧明宣布罷工計畫啟動時亦激動落淚，她反問政府“是不是要多幾個謝婉雯醫生，才肯收手？”謝婉雯是2003年公立醫院的第一線醫生，她為了醫治沙士病人而感染病毒，最終不治。

表決罷工的特別會員大會昨在兆基創意書院舉行，投票下午2時開始，至晚上7時結束。經點票後共3164會員投票，當中3123票贊成、10票反對、23票棄權、8票為廢票。

醫管局員工陣線主席余慧明表示，她明白罷工無可避免影響病人，但這是政府逼出來。她一位醫護朋友剛誕下女兒，丈夫抽中生死簽入隔離病房，收了一宗懷疑個案，“我朋友每一晚抱住女兒在哭，不知道丈夫會能不能回家”。面對天災，每一位醫護都會做好天職，但面對人禍，“是不是要多幾位謝婉雯醫生才肯收手？”

余表示，投票數字代表民意對政權的控訴，她們邀請抗疫督導委員會主席林鄭月娥出席醫管局的談判，與前線醫護作公開對話。她又反駁林鄭指封關是歧視內地人的言論，她們要求任何國籍旅客經中國來港都要禁止，絕非只禁止中國籍人士。罷工行動有五大訴求，即全面封關、確保口罩供應、向醫護提供充足防護裝備、並承諾絕不秋後算賬。

醫管局員工陣線今天會與醫管局談判，若談判破裂，工會將分兩階段罷工，明天周一非緊急醫護將採取“打風更”暫停服務；如局方當天晚上9時前仍未回應訴求，罷工會進入第二階段，緊急服務醫護亦會由周二至周五罷工，急症室等服務將受影響。截至昨晚，共約9000醫護實名簽署參與罷工，工會每日都會針對疫症情況檢討罷工是否繼續。

政府今凌晨回應有關發展時，一改林鄭月娥過去高傲的態度，表示知悉醫院管理局管理層今日稍後會與員工會面，聆聽員工的關注及商討解決方法。行政長官今日稍後亦會召開督導委員會暨指揮中心會議，研究如何防控疫情。林鄭早前獲悉醫護工會有罷工行動的念頭時，還不屑的回應“不要下下（動不動）就要採取激烈手法”。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯稱，罷工員工包括6000名護士及700醫生，第一階段對公眾服務影響不大，第二階段將影響服務，如一個病房正常有六至七名護士服務50至60名病人，但因罷工便可能只有兩至三名護當值，只能維持基本運作。工會預料醫管局會對罷工員工秋後算賬，計畫與外間團體合作眾籌成立罷工基金，向員工提供法律及經濟援助。