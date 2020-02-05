彈劾案料可無罪脫身 特朗普國情咨文演說大談經濟強勁

美國參議院2月5日將表決針對總統特朗普的彈劾條款。華爾街日報報道稱，在距美國大選日還有九個月之際，特朗普總統利用周二的年度國情咨文傳達出樂觀的基調，並大談美國經濟的強勁勢頭。他說：“在短短三年時間裡，我們粉碎了看衰美國的心態，拒絕了美國命運的衰敗，我們完全拒絕了這種衰敗”。現場宛如造勢大會。預計特朗普周三將在針對他的彈劾審判中被宣布無罪。

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據悉，特朗普在晚上九點剛過時進入眾議院，現場響起持續的掌聲。特朗普與在場人士握手，並停下腳步與主持彈劾審判的美國大法官羅伯特（JohnRoberts）作了簡短交談。預計周三共和黨掌控的參議院將宣判特朗普無罪。他被控濫權和阻撓國會。

路透社也說，特朗普在這場演說中刻意避開彈劾話題，然而這場大戰留下的傷痕依舊顯而易見，當特朗普與啟動彈劾調查的眾院議長佩洛希（Nancy Pelosi）同框時，也免不了上演一場“仇人相見”的大戲。當佩洛希伸手準備握手時，特朗普視而不見，只是將演講稿副本交給她，便直接上台。佩洛希似乎有些震驚。雙方陣營表示，兩人自10月會議後沒有講過話。

美國總統大選距今剩下9個月，特朗普站上國會大廈眾議院大廳講台時，參眾兩院的共和黨議員不時高呼“再做4年”，民主黨議員則保持沉默，當特朗普說“我們的國家前所未見地強大”時，一些民主黨人也忍不住搖頭。

特朗普在演說中自誇政績比前總統奧巴馬亮眼許多，宣稱自己提振了美國經濟成長，創造更多就業機會，還說“我們絕不會讓社會主義破壞美國的醫療保健體系”。

對此，路透社認為，特朗普利用這場演說來提出假使連任的構想，關於民主黨競爭對手在黨內初選中所提出的一些醫保提案，他則是加以抨擊。

許多女性民主黨眾議員連續第二年穿着白色服飾，藉以表彰100年前女權運動爭取參政權的運動。多位民主黨議員拒絕出席特朗普的年度演說，以示抗議。

特朗普對他在任期內的表現進行樂觀的描述，希望以此說服美國人在11月3日的大選中投票支持他連任。

外界也注意到，特朗普這回邀請委內瑞拉反對派領袖瓜伊多出席他的年度國情咨文演說，無異公開展現對於瓜伊多尋求拉下委國總統馬杜羅所做努力的支持。他還說馬杜羅的“暴政”將被“粉碎”。