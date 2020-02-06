德國極右派所挺邦總理 才當選就因壓力辭職

德國中部的圖林根邦5日打破德國政治禁忌，邦總理候選人凱默里希首度在極右派幫助下被拱上大位，撼動首都柏林政壇，不過凱默里希6日辭職，並呼籲邦議會提前改選。

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自由民主黨（FDP）政治人物凱默里希（Thomas Kemmerich）5日在極右派“德國另類選擇黨”議員的幫助下當選圖林根邦（Thuringia）總理。德國總理默克爾6日稍早表示，此事“不可原諒”，並要求舉行新的地方選舉。

德國主流政黨曾發誓永不與反伊斯蘭和反移民的“德國另類選擇黨”（AfD）合作。

法新社報導，默克爾（Angela Merkel）在南非舉行的記者會上說，在圖林根邦發生的事“不可原諒，這就是選舉結果必須被推翻的原因”。她形容5日是“對民主來說非常糟糕的一天”。

柏林當局也感受到圖林根邦總理選舉帶來的政治餘波，原因是默克爾所屬中間偏右基督教民主黨（CDU）的議員，在這場選舉第3輪投票中支持凱默里希，也就是與另類選擇黨站在同一邊。

默克爾的中間偏左社會民主黨執政聯盟夥伴對於本次選舉徹底潰敗表達憤慨。他們呼籲，若執政聯盟要維持下去，基民黨需與另類選擇黨畫清界線。

默克爾稍早清楚表明，基民黨議員不準協助凱默里希在圖林根邦拼湊組織少數政府。她告訴記者：“基民黨禁止加入這名總理領導的政府。”

默克爾表示，圖林根邦地方盟友所採取的行動“破壞基民黨的價值和信念”。她還說：“我們現在必須盡一切所能表明，這絕對無法與基民黨的所做所為和想法相互吻合。”