泰國一士兵持槍在軍營和市區射擊 至少17人死亡

泰國曼谷東北部的呵叻地區發生一起大規模槍擊案，至少17人死亡、14人受傷 2020年2月8日

《曼谷郵報》報道，當地時間周六（8日），泰國曼谷東北部的呵叻地區發生一起大規模槍擊案，至少17人死亡、14人受傷。泰國警方表示，他們已經安全疏散了幾十名購物者，掌控了購物中心一層的局面。

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報道稱，一名泰國士兵在軍營射殺一名指揮官和另外兩名士兵後，乘坐盜竊的悍馬車逃走。隨後在市區購物中心附近向平民射擊。槍手還在臉書上直播了作案過程。視頻顯示，商場周邊燃起大火。

據中央社報道，泰國警方表示，一名軍人8日在東北部呵叻府（Korat）多個地點持槍掃射民眾，並以網路直播濫射過程。當地媒體報導，至少有12人喪生。

泰國警方發言人告訴法新社：“槍手持機關槍射殺無辜受害者，導致多人傷亡。我現在無法證實死亡人數，警方封鎖了事發地區。”

警方證實槍手為士官長賈克潘（Jakrapanth Thomma），他偷了一輛軍車，在呵叻府掃射民眾時全副武裝，並在網絡上張貼自己犯案時的照片及影像。

網路流傳的影像及照片顯示，當時場景一片慌亂，民眾四處逃竄，似乎還能聽到機關槍自動連發射擊的聲音。

呵叻府警方指出，他們已經封鎖這名槍手疑似逃進的購物中心Terminal 21，但尚未逮到人。

泰國是全世界擁有槍支率最高的國家之一，但軍人鎖定平民的槍擊案實屬罕見。