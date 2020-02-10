愛爾蘭立法選初階計票現總理落後 新芬黨領先但組閣難

愛爾蘭周日(9日)晚上立法選舉第一階段點票結果揭曉，新芬黨領先，超趕過中間偏右的另外兩個大黨，其中包括了現任總理瓦拉德卡所屬《愛爾蘭統一黨 (Fine Goel)》。新芬黨雖然領先 ，但遇組閣難問題。

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愛爾蘭周日晚立法選舉第一階段點票結果，新芬黨領先，超趕過中間偏右的另外兩個大黨，其中包括了現任總理瓦拉德卡所屬《愛爾蘭統一黨 (Fine Goel)》及共和黨(Fiannal Fail)。新芬黨雖然領先 ，但遇上組閣難問題。

愛爾蘭總理瓦拉德卡的政黨9日被取代，經過立法選舉第一階段計票結果，被共和國新芬黨獲票率超趕過，未等到最終點票結果，這位總理就已經開始尋求其他政黨的結盟。

愛爾蘭的投票方式是可以按照選民喜愛的候選人程度排序圈選選票，而且票數可以移轉，投票結果將選出160名國會議員。本次立法選舉點票結果，未等到周一就出爐了。

第一階段點票結果，新芬黨獲得24.5 % 的選票，勝過共和黨的 22.2 %，以及總理瓦拉德卡統一黨的20.9 %獲票率，這是愛爾蘭公共廣播電視台RTE的報道。

愛爾蘭總理瓦拉德卡說，點票結果呈現三足鼎立局面，因此組成政府將相當困難。

過去是共和國軍政治聯盟的新芬黨，如今轉換路線，成為愛爾蘭最大的左派政黨，他們指出，如果要他們入閣將有困難。共和黨也和統一黨一樣，至今拒絕與新芬黨聯盟組閣，因為新芬黨與愛爾蘭共和軍IRA有聯盟，而IRA是主張脫離英國，而共和黨是拒絕共和軍路線的代表。