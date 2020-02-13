聯合國安理會要求利比亞《持久停火》

聯合國安理會12日批准了一項決議，要求利比亞持久停火，以取代自1月以來在利比亞實施的停火。 外交官們就此確認了1月19日柏林峰會的結論，在那裡許多領導人表現團結一致精神。 但是，從聯合國談判相同條款所需的時間表明，國際分歧仍然持續存在。

廣告 繼續瀏覽後續

安全理事會成員花了將近四個星期的時間才核實有效化柏林會議的結論；在柏林會議內，政治領導人已經商定了利比亞的停火協議。 隨後，聯合國特使加桑·薩拉姆（GhassanSalamé）迅速提出一項決議，認為這將緩解在利比亞當地重新出現的緊張局勢。

12日，有14個國家，對該決議投了贊成票。 俄羅斯棄權，而普京（Vladimir Putin）是柏林的簽署國之一。 在幕後，俄羅斯人要求刪除文件里所有提到的“僱傭軍”的用詞，從而阻礙了談判：幾個月來，他們確實被懷疑透過支持瓦格納的私人組織的數千名僱傭兵來出擊，他們應該是幫助哈夫塔爾元帥的軍事進程，對抗沙拉吉Sarraj.民族團結政府。

但最終，他們沒有成功，所以他們質疑一個真正停火的可行性，以替自己投棄權票行徑合理化。該決議還呼籲聯合國秘書長提出控制停火的手段，並苛求安理會成員不要插手干預利比亞的衝突。

