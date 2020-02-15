韓國瑜罷案: 提前達標30萬 高雄人將票決定其命運

台灣高雄罷韓第二階段連署書確定衝破30萬！“Wecare高雄”今（15日）宣布，據綜合媒體報導，連署累計已達到30萬份的安全門檻，接着經中選會審核罷免書名冊後，等待宣布罷免韓國瑜的投票日時間。

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據雅虎新聞引述中國時報指，罷韓連署衝破30萬份！wecare罷韓團體在15日下午宣布，罷韓第二階段連署30萬份正式達標，越過法定門檻，到達安全區域。接下來將會持續收件，目標朝48萬份邁進，並且全力進行分類及造冊作業，上繳中選會審核，待審核通過後，會宣布罷免韓國瑜的投票時間。

該報道說，wecare於14日晚間在社群網站上宣布連署份數距離目標30萬僅差5千多份，原訂16日可以達標，沒想到15日就提前達成。wecare發起人尹立表示，達到30萬份就是一個蛻變，同時也展現出高度的民意，wecare走遍每個地方就是為了蒐集所有的民意，希望高雄市民有重新選擇的機會，共同見證光復高雄的一天，並呼籲韓國瑜回應民意、知所進退，早點下台。

據罷韓法定領銜人陳冠榮表示，原本預計30天才會達到30萬份連署書的目標，但其實至今只花18天就達標，且僅動用wecare和台灣基進的力量，其餘的團體還未算進去。這段時間其實一直收到來自各方的威脅及刁難，但他們不怕，只是希望還給高雄市民光榮的高雄，下一階段48萬才是他們的目標，希望可以和大家共同邁進。

該消息說，本次罷韓連署第2階段人數需達2018年高雄市長的選舉人數228萬1338人的10％，也就是22萬8133人以上。尹立表示，當初韓說的民主遮羞布下總共有48萬人，這就是他們接下來收件的目標，縱然達標還是會持續收連署書，呼籲大家繼續連署。