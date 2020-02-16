歐洲建設 馬克龍似唐吉珂德成孤芳?

一年一度的德國慕尼黑國際安全會議上，雖然法國總統馬克龍與會備受法國與歐洲輿論關注，但馬克龍顯示獨步趨勢，與歐洲夥伴及北約有縫隙。馬克龍力促歐洲建設獨立防衛無多進展，歐洲改革與德國失去共同推動動力。馬克龍在慕尼黑還提出法國核大國作用地位對話，但遭到北約冷遇。

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儘管法國總統馬克龍着力批評俄羅斯破壞民主國家秩序，與美國眾議院主席佩洛西以及美國國防部長重力批評華為威脅歐美安全相呼應，但在歐洲議題，法國顯示同歐洲夥伴有距離。

據法新社報道說，法國呼籲辦核戰略對話遭北約潑冷水。

法國總統馬克龍星期六呼籲歐洲進行「戰略對話」討論法國的核武角色，北大西洋公約組織秘書長斯托爾滕貝格則冷淡回應說，歐洲早已擁有「久經考驗且可靠」的嚇阻力量。斯托爾滕貝格表示，拜美國與英國核武所賜，歐洲長期都在有力的核保護傘底下。



北約成員國法國未對北約提供核武，但馬克龍上周在重大演說中呼籲歐洲聯盟成員對話，討論法國核嚇阻力量能扮演何種角色。



報道稱，斯托爾滕貝格去年曾反駁馬克龍批評北約地緣政治思維進入「腦死」的說法，對於馬克龍的最新建議，斯托爾滕貝格今天也是冷淡回應。斯托爾滕貝格在德國慕尼黑安全會議上表示：「我們必須記得，我們現今擁有核嚇阻能力，28個盟邦每天都在提供這種能力。那並非只是承諾，而是存在數十年的東西。」ju 斯托爾滕貝格還說，「這是久經考驗且可靠的東西，我們有在使用，也已經制度化，這是歐洲安全的終極保證。」

據法新社說，法國總統馬克龍在慕尼黑安全會議上批評德國，他表示，在英國脫歐後，德國在推動強化歐洲一事上缺少回應，法國對此越來越沒耐心。



在會議上被問及德國總理默克爾對他所提出的改革保持沉默，會否令他感到沮喪時，馬克龍說：「我不會沮喪，但我沒耐心了。」



據馬克龍表示，他們都有等待彼此做出回應的經驗，未來幾年最重要的是，在歐洲基礎上更快應對主權議題。