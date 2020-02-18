美國宣布對5大在美中國國營媒體新管控措施

自華盛頓方面消息，美國政府在周二宣布增強對5家在美運營的主要中國國營媒體及公司的管制措施，並將它們在美國的活動當作與外國使館同等對待，相應措施包括要求這些機構向美國國務院登記僱員名單和在美財產等。

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據路透社報道，兩名美國國務院高級官員就這一決定解釋稱，“中國在過去加強了對媒體的國家管控，中國國家主席習近平則更具侵略性地用它們來進行親北京的宣稱。”一名美方官員表示，“自習近平任期開始以來，（中國官方）對（媒體生產）內容和編輯方向的控制越來越嚴格。”該官員稱，“這些（媒體）人事實上是中國共產黨宣稱部門的組成部分”。透露這一消息的美方官員還介紹稱，北京方面在事前對美方的這一決定並不知情，會在當地時間周二下午得到美方通告。

另一名美國國務院官員還指出，北京對中國國營媒體的控制“越來越變得德拉古式（draconian）的嚴酷”。據悉，這兩名美方官員並未透露其姓名或身份。儘管自美國總統特朗普上台以來，美中兩國在經貿、地緣政治和科技競爭等問題的分歧凸顯，但就美方對在美中國國營媒體採取管控升級的這一決定，美方官員表示，這與雙方近來的關係發展沒有聯繫，而是美方在一段時間來考慮得出的結果。

此次受到華盛頓當局針對的包括新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報發行公司和美國海天發展公司的在美運營活動。其中，美國海天發展公司是中國最權威的報紙——人民日報（海外版）的美國總代理，負責人民日報（海外版）在美國的印刷發行等工作。據該公司網站介紹稱，美國海天發展公司在紐約、舊金山、洛杉磯設有三個代印點，每天通過遠程傳輸，接收從北京人民日報編輯部發來的海外版當天的版面。將報紙印刷好後，通過美國郵局郵寄，送到訂戶手上。

此外，通過美國海天發展公司的運營，在美國五十個州和南美州的部分國家範圍內，讀者隨時可以訂閱。在紐約、舊金山、洛杉磯設有近百個人民日報（海外版）的零售點。上述城市的讀者，可以與中國北京的讀者同步看到當天的人民日報（海外版）。而根據美國政府所採取的這一最新決定，上述五大中國國營背景媒體及公司將需要向美國國務院通報其僱員名單，及有關僱傭和開除員工的決定。它們還需要向當局註冊其在美國擁有或租賃的財產。這五大中方機構在購買或租用新的美方財產前，還需要得到美國政府的許可才能進行。

當被問及是否擔心北京會對在中國運營的西方媒體採取報復措施時，一位官員指出，那裡的外國新聞媒體已經按照嚴格的規則運作，並稱（美方）新披露的規則對中國的五個國有實體在美國的運營“沒有施加任何限制”。這位官員補充稱，“這些人在美國的工作環境比在中國的任何外國媒體都更為寬鬆。”