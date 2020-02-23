德國《商報》：默克爾緊握權力不放，給基民盟帶來威脅

自德國基民盟黨主席克蘭普-卡倫鮑爾於2月10日宣布將在今年卸任後，德國最大黨基民盟陷入領導危機。媒體報道說，現在可能的四位候選人是默克爾最大政敵、財經專家默茨，現任衛生部長斯潘，北威州州長拉雪特和外事專家羅特跟。

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誰將上台同時也是基民盟將走向何方的問題。比如，默茨如擔任黨主席，他能否接受默克爾的路線，和默克爾總理和平共處，媒體並不樂觀。基民盟的危機使默克爾的去留再次成為媒體關注的焦點。

根據德新社委託民意調查機構youGov進行的民意調查，幾乎一半接受調查者（49%）並不希望默克爾提早下台。他們希望（聯盟黨和社民黨）執政大聯盟在默克爾的領導下，繼續正常工作到2021年秋季任期期滿。只有35%的人希望提前舉行國會大選。但64%的人反對默克爾再次競選連任。

政治學家通過德國廣播電台表示：基民盟領導人危機不會影響到默克爾，因為如果默克爾提前辭職，聯盟夥伴社民黨在新的國會大選前，不僅需要一個領袖，而且需要一個對手，這是社民黨難以做到的事。所以，默克爾可以工作到任期期滿。

《明鏡》周刊指出，默克爾讓人煩惱，但她仍然是受歡迎政治家。

《商報》認為，默克爾願意做出很多犧牲，以保住總理寶座。基民盟已在為此承受痛苦。但人們沒有多少可以促使她放權的手段。默克爾緊握權力不放，給基民盟帶來威脅。