特朗普春風得意? 連選連任機率增了

美國蓋洛普的一項新民意調查顯示特朗普獲得了49％的支持率，這是自2017年1月以來特朗普總統獲得的首次凈正面評價。英國衛報說，在選舉年的關鍵時刻，唐納德·特朗普的知名度正在提高，這增加了他在白宮獲得第二任期的機會。特朗普今天抵達印度作為前兩天的訪問。

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據華爾街文摘今天報道說，特朗普支持率上升，增加了贏得第二任期的機會。

該報道引述衛報說，伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）在內華達州預選會議上取得勝利，在民主黨初選中取得了勝利，蓋洛普（Gallup）的一項新民意調查顯示特朗普獲得了49％的支持率和48％的不支持率。這是自2017年1月擔任總統以來，總統首次在民意調查中獲得凈正面評價。FiveThirtyEight網站的平均民意調查顯示，自9月份彈劾程序開始以來，特朗普的支持率上升了。 特朗普在參議院彈劾案審判中判定無罪，目前的平均支持率達到43.3％，而不支持率為52.2％。

據報道說，關於蓋洛普民意測驗，美國有線電視新聞網（CNN）分析師哈里·恩滕（Harry Enten）（前衛報）寫道：“特朗普的支持率在適當的時候上升了。 …[支持率]到選舉年的3月變得更具預測性。“目前，支持率在大約46％至54％之間的總統通常會面對一場勢均力敵的連任之戰。贊同率達到或低於45％的總統通常會敗北。如果過去的歷史保持下去，特朗普的支持率可能會繼續上升，足以使他成為最受民眾喜愛的人。”

報道稱，周日，CBS新聞民意調查顯示，有65％的美國人認為特朗普將在與民主黨候選人的緊張競爭中贏得連任。

RealClearPolitics.com的平均正面投票結果顯示，特朗普在名義上的大選對決中對桑德斯的得分下降了4分。

恩滕寫道：“這遠不是一個絕對優勢，表明特朗普可以贏得全民投票。”

報道稱，特朗普在總統選舉團方面保持着領先地位，總統選舉團制度是總統選舉產生的途徑，儘管希拉里·克林頓（Hillary Clinton）在普選中以近三百萬的凈選票數擊敗特朗普，但特朗普總統選舉團票數的領先還是在2016年為其提供了入主白宮的機會。

而在民意調查中，特朗普在威斯康星州選民中的支持率為51％。