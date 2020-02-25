彭佩奧批評中國伊朗掩蓋新冠病毒疫情

周二（2月25日），結束十天出訪後的美國國務卿彭佩奧批評伊朗和中國的審查制度，試圖掩蓋新型冠狀病毒疫情，並警告此等舉措損害了全球的抗疫行動，會帶來嚴重的後果。

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周二上午美國國務卿彭佩奧在國務院例行簡報會上對新聞記者說，北京掩蓋有關新型冠狀病毒疫情的信息並因此加劇疫情。他指責北京驅逐了三名《華爾街日報》（Wall Street Journal）記者，並指出：當前疫情更需要新聞自由，才能確保公眾和醫務人員可以取得有關該病毒的準確信息。



彭佩奧說：“驅逐我們的記者再次暴露了中共審查制度的問題，其造成SARS以及現在新型冠狀病毒疫情的蔓延，最終可能導致致命性的後果。”“如果中國容許自己及外國的記者及醫護人員自由發言和調查，那麼中共官員和其它國家就更能在應對這個挑戰上，做出更充分的準備。”



彭佩奧批評中國後話鋒一轉，批評德黑蘭同樣在掩蓋包括確診病例在內的疫情信息，伊朗當局必須“說出真相”。彭佩奧指出：“跡象表明，伊朗政權可能壓制了有關該國爆發新冠疫情的重要細節，對此，美國深切關切。包括伊朗在內的所有國家都應該提供有關真相，並與國際援助組織合作。”



截至目前，伊朗是中國大陸以外新型冠狀病毒死亡病例最多的國家。伊朗衛生部發言人周二表示，該國已有95人感染新冠病毒，16人死亡。



據法新社周一報導說，據半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗庫姆市議員法拉哈尼（Ahmad Amirabadi Farahani）指控德黑蘭政府隱匿疫情，因為該市就有“50起死亡病例”。



