新冠肺炎疫情全球慌 道瓊斯狂瀉千點

世界金融市場已開始迎接新型冠狀病毒帶來的“看不見的恐懼”。美國股市2月24日延續了亞洲和歐洲股市的下跌走勢，道瓊斯30種工業股平均指數出現暴跌，收盤跌幅超過1000點。跌幅創出2018年2月以來最大。美國國債等安全資產被買入，美國長期利率創出歷史最低水平的情況進入視野。在無法判斷疫情對經濟和企業業績影響的背景下，投資者一齊採取了避險行為。

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據日本經濟新聞今天報道說，美國道瓊斯指數大跌1031點。跌幅創出2018年2月以來最大。

該報道說，世界的股票市場遭遇全面拋售。在新型病毒感染擴大已被確認的意大利，FTSE MIB指數比上周末下跌逾5％，創出約1個月以來新低。德國和法國的主要股價指數也下跌4％，而延續這一趨勢的美國股市從早盤開始，出現基本上全面下跌的局面。蘋果和微軟等高科技股跌幅巨大。道瓊斯指數收盤比上周末下跌1031.61點，跌至2萬7960.80點。

市場上出現困惑的聲音。美國保德信金融集團的昆西·克羅斯比(Quincy Krosby)針對24日的股價下跌表示，“投資者暫時採取了‘在思考之前拋售’的行為”。意大利和韓國等中國以外的疫情擴大，看不到疫情結束的前景。昆西·克羅斯比表示，“世界經濟增長率和企業業績預期的下調或將難以避免，但將產生多大的影響，目前仍難以預測”。