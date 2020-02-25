歐盟正式授權巴尼爾與英國談判 捕魚與公平競爭為脫歐關鍵

歐盟成員國歐盟事務部長昨天24日聚集在布魯塞爾，今天他們將正式批准米歇爾·巴尼爾（Michel Barnier）全權代表歐盟與倫敦進行脫歐談判，特別是針對雙方未來貿易關係的條件，以便為英國脫歐後敏感的新一章鋪平道路。

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本台法語組報道稱，今天召開的部長級會議將正式通過米歇爾·巴尼爾（Michel Barnier）的任務授權，以為3月初歐盟與英國之間的首次會談鋪平道路。



在今年年底前，倫敦和布魯塞爾必須就雙方的未來關係達成協議，然而，巴尼這項的任務看來相當複雜。



報道認為，可能導致談判失敗的第一個陷阱是捕魚問題，歐盟堅持雙方在其領海擁有對等的捕魚權，而英國則表示只有事先獲得批準的歐洲船隻才能到英國海域捕魚。



歐盟捕魚業者在英國領海的捕獲量是英國在歐盟海域的六倍，相對地，英國的漁獲品則大量仰賴歐盟市場，因此，分析指這項具有主權象徵意義的捕魚談判將會十分艱難。



另一大障礙在於公平競爭規則。路透社指出，在新一輪談判開始前，雙方的言詞都很強硬。歐盟要求廣泛的公平競爭保證，而英國則表示將不會受歐盟所謂的公平競爭規則約束。



路透社說，法國堅決支持歐盟的聯合談判立場，尋求增強公平競爭條款，其中包括強迫英國在未來遵守歐盟規則和監管，以換取歐盟單一市場准入。



周一，27國駐布魯塞爾的全權公使已就一份文稿達成一致，其中稱歐盟與英國達成的任何貿易協定“應當防止貿易扭曲和獲取不公平競爭優勢，以確保達成可持續和長久的關係。”



據路透社看到的這份文件表示：“設想中的協議應支持通用的高標準，未來也應遵循參照歐盟標準制定的高標準”。



而文件內容，據了解涉及了國家援助、競爭、社會、就業和環保標準，以及相關的稅收規定。