白宮要求國會緊急撥款25億元應對新冠病毒在美國爆發

白宮周一晚間要求國會提供25億元緊急資金，以應對新冠病毒在美國爆發。國會民主黨議員批評白宮對新冠病毒反應緩慢，撥款要求嚴重不足。

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據《華盛頓郵報》、美聯社報道，消息人士透露，緊急撥款要求的細節仍在磋商中，預計將在數天內將方案呈交國會。衛生部目前已經設立緊急傳染病快速應對基金，並尋求從部門本身的賬戶轉移超過1.3億元應對疫情。



白宮副新聞發言人吉德利（Hogan Gidley）受訪時表示，政府需要經費對抗疫情，以便保護所有國民的人身健康安全。



《今日美國》報道說：白宮管理和預算辦公室（White House Office of Management and Budget）代理主任沃特(Russell Vought)在給議員們的信中寫道:“關於新冠病毒及其引發的疾病，還有很多未知之處。”“政府認為有必要增加聯邦資源來採取措施，為美國可能惡化的局勢做準備。”



白宮官員起初表示，不擔心新型病毒在本土爆發，但其立場在最近明顯轉變。金融市場憂慮，疫情帶來的負面經濟影響時間長於預期，影響範圍也繼續擴大。另外，政府包機接回鑽石公主號郵輪上的國民，也令本國患者人數大幅增加，國防部需動用多個軍事基地收容隔離14天的國民。



參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)說：總統特朗普反應緩慢，疫情現在已亮起警號，但特朗普對於這場危機毫無章法，也沒有迫切感，無意了解事實，也沒有協調各部門協同防疫。



眾議院撥款委員會主席、民主黨眾議員洛維（Nita Lowey）批評白宮的撥款要求嚴重不足，表示眾議院將尋求一個“強有力的”支出方案。

