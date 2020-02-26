特朗普與莫迪同意“迅速”結束貿易談判 暗示短期難以突破

美國美國特朗普周二（2月25日）結束了對印度為期兩天的訪問。白宮當天發表聲明說，特朗普總統和印度總理莫迪兩人已同意“迅速”結束正在進行的貿易談判，他們希望談判可以達成第一階段的美印雙邊貿易協議。但法新社報道則指出，該訪問因新德里致命的族群暴力而蒙上陰影，沒有取得具體進展。

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這項聲明是在特朗普於24日至25日訪問印度之後發出，在此期間，特朗普達成了一項30億美元的對印軍售案。聲明稱，美印首腦同意迅速對持續進行中的談判作出結論，並希望這些可以成為一項廣泛雙邊貿易協議的第一階段，以展現雙邊商務關係的真實雄心和全副潛能。



不過，聲明沒有提到貿易協議將涵蓋的內容細節。另外，傳媒預期的“有限貿易協議”也未提及。



外界注意到，特朗普在25日稍早曾再度批評印度對美國商品徵收“不公平的”高額關稅。他還說美國希望受到公平對待，並能獲得互惠機會進入印度市場。



特朗普訪印之前，雙方的談判人員已經進行數個月談判，以縮小在農產品、醫療器材、數字貿易以及加征新關稅上的歧見。



美國目前是印度第二大貿易夥伴。印度總理莫迪原本希望通過與特朗普會面，說服美國放棄加征關稅，並儘快恢複印度的普惠制待遇。



另據新華社引述分析人士說，美國貿易代表萊特希澤缺席此訪，一方面反映出雙方貿易談判面臨困境，另一方面也說明特朗普並不急於達成貿易協議。在美國11月總統選舉前，美印貿易談判難獲進展。



印度輿論則指出，無論雙方最終能否簽署貿易協議，印度要求美方恢復普惠制待遇等訴求恐怕都難以實現。