普京欲修憲 先舉行公投

俄羅斯將對普京總統提議的憲法修改舉行全民公投，此次修憲可能會加強普京對權力的控制。普京提出修憲也顯示渴望爭取公眾對改革的支持，這些改革可能讓他換一個角色繼續主政。英國金融時報說，普京今年1月提出大舉修改憲法，震驚俄羅斯政治精英。

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據英國金融時報今天報道說，俄羅斯將對普京修憲方案舉行全民公投。讓俄羅斯人在4月22日通過投票表態的決定顯示，普京渴望爭取公眾對改革的支持，這些改革可能讓他換一個角色繼續主政。

現有的任期限制使普京無法再次競選總統，而讓俄羅斯人通過投票表態的決定表明他渴望爭取到公眾對改革的支持，這些改革有可能讓他換一個角色繼續主政。該報道稱，普京在1月提出大舉修改憲法，此舉震驚俄羅斯政治精英，並促使其總理和長期盟友德米特里•梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)辭職。自那以來，改寫憲法的進程以驚人的速度推進。

立法者們正在圍繞把近1000項擬議修正中的哪些納入修憲草案展開辯論。預計修憲草案將於3月10日決定性地在議會通過二讀。

據普京表示，“我知道（關於新憲法）的工作非常活躍。”普京在一個電視轉播的會議上微笑着說道。他在會上與75名精心挑選出來的起草委員會成員討論新文件。“根據我得到的信息，我相信你們今天會進一步討論，已經收到了大約900項提案。”委員會聯席主席帕維爾•克拉舍寧尼科夫(Pavel Krasheninnikov)在會後告訴記者，普京已同意於4月22日舉行公眾投票。

據該報道稱，這一匆忙的改寫過程招致一些政治專家的批評，其中許多人指出，有些起草委員會成員被選中的理由令人費解。該委員會包括政治官員、商業領袖、一名演員和一名音樂會鋼琴家。兩次獲得奧運撐竿跳高冠軍的退役運動員葉連娜•伊辛巴耶娃(Elena Isinbayeva)在前一次會議上告訴普京，她只是在被任命為起草委員會委員後才閱讀憲法。據她表示，“此前沒有理由、也不需要讀。”她表示，“我現在知道這是一本非常重要的書。”

對於普京在2024年第四個、也是最後一個任期結束後可能扮演什麼樣的角色，以及他將如何尋求繼續事實上的統治，政治分析人士看法不同。有人提出他可能領導國務委員會，這是一個儀式性的機構，但普京希望使其對行政分支具有更大的監督權。

據2月辭職的普京長期顧問弗拉季斯拉夫•蘇爾科夫(Vladislav Surkov)周三表示，新憲法可能允許普京繼續擔任總統，因為就目前法律規定的連續兩個任期的時限而言，更新後的憲法將重新開始計時。

“如果總統權力（在新憲法中）得到調整，那麼法律邏輯將決定需要重新開始計算總統任期。”蘇爾科夫在接受一位前同事經營的網站採訪時表示，“事實上，我們自然地發展了不僅是總統制、而且是超級總統制的政府……我的觀點是，它應該在法律上得到正式鞏固。”

該報道稱，對於他何時決定修改憲法以及為什麼要這樣做，普京一直諱莫如深，就連他最親密的助手們也一頭霧水。“我知道，”蘇爾科夫在上周的一次採訪中對塔斯社(Tass)表示。“那還不夠嗎？”