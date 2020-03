外交部：黎智英是“民族敗類”不容美“指手畫腳”

中國外交部駐港特派員公署發言人針對美國國務院就有關壹傳媒創辦人黎智英等三人被捕一事表達關注一事,發表評論指美國赤裸裸干預特區法治和司法獨立,赤裸裸干預香港事務,對此表示強烈不滿和堅決反對。發言人並且指出:“黎智英之流明明是長期從事禍國亂港活動的民族敗類,美政府卻把他們美化為‘自由與民主的倡導者’。”

警方前日以涉嫌參與去年8.31“非法集結”為名,拘捕黎智英、民主黨前主席楊森及工黨前立法會議員李卓人,國際關注繼續升溫,美國國務院關注三人被捕,促請港府勿為政治目的選擇性執法。



美國國務院發言人奧特加斯(Morgan Ortagus)發表聲明,指國務院關注香港警方拘捕香港著名商人兼出版人黎智英,以及兩名長期爭取公民自由和民主的人士:“我們期望香港當局不要為了政治目的而選擇性執法(not to use law enforcement selectively for political purposes),並確保處理方式公正、透明,維護法治、港人和平集會與言論自由的普世權利。”



北京外交部駐港發言人卻指出,美方打着所謂人權、自由的虛偽幌子,對特區政府依法施政指手畫腳,赤裸裸干預特區法治和司法獨立,赤裸裸干預香港事務,我們對此表示強烈不滿和堅決反對。發言人又說,黎智英之流明明是長期從事禍國亂港活動的民族敗類,美政府卻把他們美化為“自由與民主的倡導者”;特區警方明明是依據法律對涉嫌犯罪的黎智英等人採取行動,美方卻以“法官”自居對特區警方妄加評判、肆意指責,再次暴露出他們目無法治、為虎作倀、唯恐香港不亂的險惡企圖。



發言人強調,中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移,反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。我們再次敦促美方立即停止包庇涉嫌犯罪的禍國亂港分子,停止破壞特區法治與司法獨立,停止干預香港事務和中國內政,否則必將招致包括香港同胞在內的全體中國人民的堅決回擊。



除了國務院,美國國會也發聲。美國國會及行政當局中國委員會(CECC)在推特批評特區政府不去調查8.31太子站的警暴,反而拘捕黎智英等人,這個無法令人容忍的拘捕行動,削弱公眾對政府信任。美國眾議院外交事務委員會主席兼民主黨恩格爾(Eliot Engel)批評,拘捕行動令人深切憂慮,呼籲特區政府檢討反民主的法例。



末代港督彭定康透過駐倫敦的關注香港組織“香港監察”表示,三人在香港和全世界中,勇於提昌言論自由、問責政府、負責任的社會政策及政治自由,港府拘捕三人是駭人聽聞。彭定康批評,特區政府無疑是再次聽命於中共,透過曲解法律,以圖震懾社會,迫令港人接受共產黨的欺凌,令人放棄對一國兩制、法治的信念。他指,今次拘捕的決定會再向世界發出中共存心扼殺香港自由的訊息。