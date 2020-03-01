疫情水深火熱人民日報猶在連續吹捧《總書記來過我的家》

從1月5日開始，中共第一喉舌人民日報不定時的在頭版最顯著的地位刊登炮製日久的《總書記來過我的家》的宣傳系列文章，人民日報的頭版有些時候甚至連武漢病毒疫情隻字不提，也要為上述的文章騰出空間，彰顯為習近平做個人宣傳的重要性。但根據香港大學中國傳媒研究計畫中心指出，人民日報如此偏離現實令人驚愕，不但未能為習近平的形象加分，甚至還為中共幫倒忙。

廣告 繼續瀏覽後續

港大的中國傳媒研究計畫中心最近的一篇文章就以《人民日報到底有什麼病？》這個問題作為標題，英文原文是What Ails The People's Daily？



人民日報是中共中央委員轄下的機關報，它的文章和報道，乃數以千萬計黨員視為黨的最高方針路線，尤其它的頭版，更是大小黨員的指路明燈，也是中共對輿論引導的重要工作。眾所周知，中國大陸最近兩個月面對的，是一場罕見來勢洶洶的疫情，全國幾乎一半人口處身於自我隔離或被迫隔離的狀態，前線醫護人員為了裝備不足甚至向國際求援，而大小幹部也正在為如何防疫和復工之間取得平衡而傷透腦筋之際，中國傳媒研究計畫中心主任錢鋼在文章指出，作為黨的最高喉舌，對此不但視而不見，最近還在頭版重要地位（左邊版面）刊登好幾篇《總書記來過我的家》的宣傳文章。



事實上，從1月開始的整整20天，人民日報對武漢爆發的疫情隻字不提，只有當習近平在1月20日發表重要指示之後，有關新聞才上了翌日的頭版。然後從1月22日至25日一連四日，武漢疫情的新聞繼續缺席人民日報的頭版，直至1月26日中共政治局常委就有關疫情舉行會議。



人民日報頭版翌日的編排，《總書記來過我的家》的文章的位置，卻比常委開會的新聞更顯眼。



《總書記來過我的家》的第一篇文章從1月5日首次見報之後，直到1月20日已經前後有五篇文章霸佔了人民日報頭版的地位。這套宣傳系列文章內容都是所謂“回訪”習近平從2012年掌政之後出訪各地人民之後目前的情況，目的是為習近平塑造一個平易近人而又英明睿智領導人的形象。但誠如錢鋼指出，篇篇文章寫法如同一轍，毫無新聞價值，望而生悶。



例如人民日報2月28日頭版的《總書記來過我的家》的最新一篇，內容是回訪雲南大理市灣橋鎮古生村李德昌家。報道開頭千篇一律先引用習近平的講話：“新農村建設一定要走符合農村實際的路子，遵循鄉村自身發展規律，充分體現農村特點，注意鄉土味道，保留鄉村風貌，留得住青山綠水，記得住鄉愁。”



記者然後絞盡腦汁寫下一段措辭華麗的文字：“峰巒疊嶂，陽光穿透層雲，灑在洱海如鏡的湖面上。一股清澈的溪流從腳下石板湧出，漫過灘塗和水柳，歡快向前，會它千頃澄碧。和風如訴，身邊有塊金字勒石：一定要把洱海保護好！”

錢鋼的文章最後指出，《總書記來過我的家》從1月25日至今一個多月，已經在人民日報出現14次之多，篇篇散播勝利歡愉的精神，這個系列的罔顧現實是令人頗為難以置信的，簡直把習近平的每一步都當作是一個奇蹟。



最後文章反問，人民日報的編輯們到底知不知道，他們這樣做只會對中共和習近平的形象造成反效果？他們到底是不是真的相信或者他們只是腦筋有點混亂？

