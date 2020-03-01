群眾抗議“8.31太子站血案”半年仍欠交代警方拔槍放催淚彈鎮壓

去年8.31警方在太子地鐵站鎮壓示威時，闖入車站禁止記者進內然後無差別在車站和車廂內施放催淚彈和揮棍毆打示威者與乘客，造成多人受傷，事後更因入院傷者人數前後出現矛盾引發有人被打死的傳聞，事發至今半年，當局不但沒有交代調查結果，港鐵當局甚至拒絕交出當晚的閉路電視視頻，不少市民趁着昨天8.31半年紀念日特備鮮花到車站悼念事件，警方多次干預並拆除車站外的“祭壇”，後來更引發成警民衝突，警方一如既往大放催淚彈驅散群眾，其中一名“落單”警察更慌張拔出實彈真槍指向記者和人群。

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警方事後譴責暴徒縱火及丟擲汽油彈，並且逮捕了18人。



數百名市民傍晚6時已經在太子站聚合，並在臨時安設的“花壇”擺放鮮花，附近的旺角警署數度派出警察進行干預，並拆走花壇和踢走其他紀念物品，但每次警察離開之後，市民又重新布置花壇，方便其他市民紀念。



到了晚上8時左右，警察派出大批防爆警員向一度衝出馬路放置障礙物的人群施放大約十多枚催淚彈，有不少穿戴記者標誌和反光衣服的記者，被警察近距離施放胡椒噴霧，其中一名立場新聞的記者在毫無挑釁下被兩名防暴警察強行壓在馬路上，並粗暴扯脫面上的防毒面具。



但市民仍然拒絕離開現場，有些則在彌敦道放置障礙物，並焚燒垃圾，與警方來回追逐。部分示威者更在旺角地鐵站出口縱火。有多名青年被警察按倒在馬路和毆打。



到了大約晚上11時，網上串流新聞網站播出一段視頻顯示，一名警員在旺角豉油街拔出佩槍指向旁邊的人群和記者。



根據蘋果日報道，大約10時許，示威者在不同地點堵路，包括在彌敦道近山東街焚燒“保麗龍”箱，黑煙衝上半空，防暴警需來回旺角至油麻地段的彌敦道清場，又順手無故向記者噴射胡椒噴劑，又向行人路投擲催淚彈，消防來回射水救火，警員則不斷以記者及途人為發泄對象，沿途亂射胡椒噴霧及催淚煙。至晚上10時50分，一名落單警員在西洋菜南街近豉油街附近，被示威者圍毆在地“私了”，混亂間男警拔槍指向各人，有人見狀大叫“唔好（不要）開槍”，男警其後沿豉油街退向彌敦道離開，同袍即沿西洋菜南街發射多發胡椒球槍驅散人群。



去年接近八個月的街頭抗爭運動，期間發生多次警民衝突，國際社會都譴責香港警察處理示威場面不符合國際水平，而且多次涉嫌使用不必要暴力對付群眾，其中最惡名昭彰的事件，則包括7.21元朗事件和8.31太子車站事件。



有鑒香港警方處理抗爭手法未及開放社會的水平，英美和其他西方民主國家更拒絕向香港警察出售群眾控制武器，而且還呼籲林鄭月娥政權成立獨立調查委員會，調查警察的惡行。



