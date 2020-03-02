法國願幫助希臘和保加利亞應對來自土耳其難民潮

2020年2月29日在土耳其境內的難民

法國總統馬克龍周日晚間表示同希臘和保加利亞站在一起，願意幫助，並且共同其應對從與土耳其邊境湧入的難民及非法移民潮問題。希臘政府消息在周日一天內希臘就阻止約1萬難民入境。保加利亞總理博里索夫下周一將出訪土耳其，與埃爾多安總統會晤，討論來自土耳其難民潮問題。

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法國馬克龍周日晚間用社交媒體推特表示，法國與希臘和保加利亞緊密團結在一起，法國已經準備好快速向他們提供及時的幫助和進行邊境保護。法國總統強調，我們應當共同行動，避免人道主義危機和移民危機。

歐盟委員會主席馮·德·萊恩周六表示歐洲嚴重關切從土耳其湧入向希臘和保加利亞邊境的難民潮。

歐盟首先向希臘和保加利亞表示全面的支持，歐盟已經準備好迅速增加支援，包括派遣歐盟邊防和海岸警衛。

自從土耳其埃爾多安政府宣布不阻止移民和難民後，數以萬計的滯留在土耳其境內的難民和移民試圖湧入歐盟。

與土耳其有共同邊境的保加利亞總理博里索夫下周一將出訪土耳其，與埃爾多安總統會晤，討論來自土耳其難民潮問題。

希臘國家安全委員會周六召開緊急會議之後表示，難民局勢“對希臘的國家安全構成嚴重和絕對的威脅。

希臘政府消息在周日一天內希臘就阻止約1萬難民入境。

自從2月27日，在敘利亞伊德利卜局勢激化之後，土耳其一位高官上周五表示不再繼續阻止非法移民和難民的流動，並開放了與歐盟的邊界。

