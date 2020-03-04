意大利新冠疫情嚴峻 政府低估誤判？

意大利新冠疫情到3月5日升至3089人感染，死亡人數過百，達到107人。成為歐洲主要“病毒輸出國”。中央社分析認為：意大利政府低估病毒誤判情勢，是最大原因。

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意大利政府在傳出確診案例的第2天，就迅速決定封鎖疫情最多的11個城鎮，但卻未能真正奏效。面對案例持續上升顯示感染早外溢到“紅色警戒區”以外，需要擴大限制性措施時，意大利政府因憂慮經濟崩盤而試圖隱匿和淡化疫情，在疫情集中的北部經濟火車頭地區，有企業龍頭、各產業公會接連公開警告政府，讓政府對實施進一步限縮政策躊躇不前。

意大利小黨林立的政治生態更讓情況雪上加霜，政治宮鬥戲碼天天上演，使得意大利總理更疲於應對。在龐大的經濟與政治壓力下，意大利政府政策急轉彎。衛生部長忽然下令，要求未來各地彙報的確診數字，需再經最高衛生機構複驗確認後才能公布，不少禦用醫學專家出面說新冠病毒致死率低，造成民眾錯估疫情嚴重性。

意大利政再客呼應一些醫師的樂觀論點，相約到米蘭街頭聚餐，佛羅倫斯博物館免費開放3天，波隆那發放一年可享免費文化活動的市民卡，吸引2萬多人聚集排隊領取，報紙標題熱烈歌頌“意大利人對文化的熱愛戰勝對病毒的恐懼”。