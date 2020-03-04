法國確診病例增至285 衛生部長闢謠自己染病

法國冠病確診病例4日新增73例，總數增至285例，15名被收入重症監護病房。疫情擴散仍維持在第二階段，但法國政府發言人茜貝特•尼迪亞耶(Sibeth NDIAYE)在午間新聞發布會上表示，疫情不再升級，這對我來說不太可能。法國衛生部長奧利維爾·維蘭(Olivier Véran)在宣布上述消息時再次表示，在目前這個階段，死者都是年事已高、身體很脆弱的老人。3月5日下午，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將召集醫務、科研人員，商討如何應對病毒爆發潮。法國衛生部長維蘭闢謠自己在視察瓦茲省時染病。

廣告 繼續瀏覽後續

3月4日，總統馬克龍在愛麗舍宮召開了特別國防委員會。會後，政府發言人、衛生部長通報了相關內容。政府發言人尼迪亞耶表示，徵用口罩、動員退休醫生和醫學院學生支援急救電話，目的是放緩病毒的傳播速度。當記者問，什麼情況下法國疫情擴散將升至第三階段時，發言人表示，不幸的是，避免升級的可能對我來說似乎不太可能。

由於法國疫情擴散仍處於第二階段，禁止超過5000人參加公共活動、關閉瓦茲、上薩瓦省、莫爾比昂省三個疫情重災區的決定不變。很多文藝、體育活動、室內集會、大型展覽統統被取消。瓦茲關閉了好幾天的菜市場4日重新開放。民眾表示，他們會提高警惕，但不會停止正常的生活。

關閉了兩天的盧浮宮4日重新開放。而公交和巴黎大眾運輸公司的司機在沒有疫情防範措施的情況下拒絕工作。政府發言人表示，在目前這個階段，沒有停止地鐵、公共交通運輸的必要。

2日有傳言說，法國衛生部長維蘭染病，因他2月28日與疫情重災區瓦茲省長勒弗朗（Louis le Franc)“見過面。瓦茲省長接觸過已經確診的薩瓦省的La Balme-de-Sillingy市長弗朗索瓦·達維埃（François Daviet）。

3月3日在回答全天候電視台記者提問時表示，昨晚(3月2日)家人發手機短信詢問我是否生病了？我告訴家人我身體很好。我也要告訴法國民眾，我身體沒有問題。

法國衛生部長還告訴記者：“你知道，我是一名醫生，我有基本的專業素質，這使洗手成為我日常生活中不可或缺少的一部分。”