美國紐約州新增四名冠狀病毒感染者

美國實驗性抗病毒藥物瑞德西韋被認為是可能有效的治療藥物，台灣中研院化學所副研究員陳榮傑（右2）研究團隊6日起從藥物起始物開始合成工作，2月20日取得經光譜鑒定、純度達97%的瑞德西韋。右3為中研院院長廖俊智。

紐約州長古莫3月4日宣布，州內第2例新冠肺炎確診病例的家人與鄰居染疫，全州確診病例增至6例。衛生機關已將追蹤範圍延伸至校園，古莫警告，確診病例肯定會再增加。

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紐約新增4例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）確診病例，都與住在紐約市近郊韋斯切斯特郡（Westchester County）的50歲男性律師相關。這名在曼哈頓上班的患者2日確診，並於3日公布。

古莫（Andrew Cuomo）4日在記者會上表示，這名男性患者的妻子、兒子和女兒，以及好心開車載男子就醫的鄰居全都確定罹患新冠肺炎。

這名男子病情嚴重，目前在曼哈頓一家醫院治療。他近期未造訪中國等嚴重疫區，感染源未知，2月27日因呼吸道不適向韋斯切斯特郡一家醫院求診，4天後確診感染新型冠狀病毒，官方已要求他所在教區的猶太教友接受隔離，並追蹤其他可能與病患接觸的人士。

古莫說，隨着更多人接受病毒篩檢，確診病例一定會不斷增加，但他再三呼籲紐約民眾毋須驚慌。

這名男性患者的兒子就讀曼哈頓葉希瓦大學（Yeshiva University），女兒在布朗克斯區里維戴（Riverdale）就讀的私立猶太中學已暫時停課。兩人從2月27日開始就未到校上課，目前與母親一同接受居家隔離。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）透過聲明表示，疾病監測人員正在葉希瓦大學校園追蹤曾與男性患者兒子密切接觸的人士，要求他們立即接受檢測。

新冠肺炎疫情迅速蔓延，全美確診病例已突破100例。紐約州1日出現首例確診病例，為曼哈頓一名39歲女性醫護人員，她從疫情嚴重的伊朗返美後出現癥狀，目前接受居家自主隔離。

古莫3月4日說，這名女子的丈夫接受新型冠狀病毒檢測，結果呈陰性反應。