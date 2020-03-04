超級星期二 美國大選民主黨14州選情初露崢嶸

美國民主黨超級星期二14州選舉計票尚沒有完成，但大部分結果顯示前副總統拜登起死回生恢復衝擊力，拿下至少8個州的選票多數支持，另一個老將桑德斯拿下加利福尼亞等州，緊隨其後，億萬富翁彭博慘敗，砸了5億美元做選舉宣傳，卻在12個州完全被選票忘記。

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美國民主黨超級星期二提升今年選舉的熱度。14個州同一天投票選舉民主黨內競選代表。這個超級星期二的初選，畫出了民主黨格局，及拜登與桑德斯對陣。民主黨宣布競選的20個候選人，均表示自己是打敗共和黨總統特朗普的最佳人選。

據法新社報道，美國大選重頭戲「超級星期二」登場，14州聯合初選涵蓋逾1/3黨代表票，將是決定民主黨由誰出戰特朗普的關鍵一役。美媒預測拜登贏得維吉尼亞、北卡羅來納和阿拉巴馬州。據媒體稍早預測，前副總統拜登主要對手、左派的桑德斯將不負眾望，拿下家鄉佛蒙特州的16張黨代表票。

北卡羅來納州有110張黨代表票，非裔人口相對多，選民結構與擁有99張黨代表票的維吉尼亞州類似。出口民調顯示，非裔選民似乎鼎力支持中間派的拜登。而阿拉巴馬州有52張黨代表票，前國務卿希拉里克林頓2016年輕鬆拿下這個深南部（Deep South）州，拜登料將複製這番成就，輕取對手。

超級星期二將決定1357張黨代表票歸屬，拜登必須上演絕地大反攻，以防桑德斯在7月的民主黨提名大會前可能取得不可逾越的領先優勢。

據分析，桑德斯氣勢很大，但選民猶豫他的社會主義理念。拜登立場中間溫和，但有可能受家族利益衝突醜聞制肘。共和黨至此唯有現任總統特朗普爭取連選連任。而特朗普深受烏克蘭電話門折磨最終有驚無險渡過難關，顯示特朗普未雨綢繆及早鎖定拜登最有危險的競選對手。