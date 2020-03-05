土耳其和俄羅斯兩國總統達成停火協議

土耳其總統埃爾多安與俄羅斯總統普京經6小時磋商，周四晚間在莫斯科宣布：敘利亞西北部伊德利布省從當地時間子夜起停火。

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據俄羅斯外長拉夫羅夫宣讀的協議，土、俄兩國同意自6日零時起，停止在敘利亞伊德利布省（Idlib）軍事緩衝區交戰接觸線沿線的所有軍事活動、雙方同意沿着連通敘利亞拉塔基亞港（Latakia）的M4號公路建立6公里寬的安全走廊，土、俄也同意自15日起沿M4號公路執行聯合巡邏任務。

俄羅斯支持的敘利亞總統阿薩德政府軍在伊德利布省與土耳其支持的反對勢力作戰。敘利亞政府軍去年12月起強攻反對勢力在9年內戰中的最後據點伊德利布，試圖收復並有斬獲，2月間還造成近60名土軍陣亡，安卡拉於是從3月1日宣布展開攻勢。

分析認為：土耳其阻止敘軍在伊德利布省攻勢的另一原因，在於避免上百萬難民湧入其南部邊境。敘軍新一波攻勢導致伊德利布省近400萬難民朝土、敘邊界挺進。34名土軍於2月27日命喪敘軍空襲後，安卡拉不再執行2016年與歐洲聯盟達成的難民協議，打開邊界大門讓難民可以跨境前往歐洲。已有數以萬計難民湧入土耳其西部毗鄰希臘、保加利亞邊境地區，等待進入歐洲。