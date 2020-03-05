投身搏總統大位失敗 特朗普這樣挖苦彭博與民主黨

美國民主黨總統候選人提名戰中的「超級星期二」初選結果陸續出爐後，前副總統拜登氣勢大振，而媒體大亨彭博決定退選，還改為力挺拜登。共和黨人現總統特朗普嘲諷彭博「自欺欺人」。

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據法新社報道說，拜登大贏超級星期二初選，彭博退選遭特朗普挖苦。

「超級星期二」是民主黨初選過程中重要的一役，全美14個州同時舉辦初選投票，對選情影響特別大，根據陸續得出的結果，贏面甚大。拜登的強勁表現終結了參議員桑德斯（Bernie Sanders）在先前幾場初選中的領先地位，也導致彭博宣布退選，轉而支持拜登。

特朗普則一邊向拜登「令人難以置信的後來居上」致意，一邊自稱會打敗拜登，因為拜登身邊都是極左派。相對於左傾的桑德斯，拜登屬於溫和派，但特朗普堅稱拜登的一些操盤者「比桑德斯更左，這很恐怖」。

特朗普除了發布一連串推文嘲諷民主黨初選之外，還公開表示，如果自由派的聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）早點退選，選民就不會分裂，桑德斯就可以輕鬆勝出，就像中間派的印第安納州南本德市（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）和參議員克羅布查（Amy Klobuchar）退選、改挺拜登一樣。

據特朗普說：「她（華倫）真的是來拆台的，其他人都退了，選票都歸給拜登。那些人早點退出，幫了拜登大忙，你懂的。如果她退選，我覺得情勢會大不相同，投票之夜會是另一番結果。」

特朗普也挖苦彭博說：「他會嘗試把錢投入拜登的競選活動，好挽回顏面，我們看看會怎樣吧，我不認為這會有什麼效果。他會這麼做是因為他居心不良，他是個壞心眼的人，我很了解他，他在自欺欺人。」

法新社說，美國民主黨總統候選人提名戰中的「超級星期二」初選結果陸續出爐，前副總統拜登一改先前幾場初選並不突出的表現，在「超級星期二」舉辦投票的14州中拿下許多州，聲勢大振。

「超級星期二」被認為是民主黨初選過程中重要的一役，全美14個州同時舉辦初選投票，對選情影響特別大。彭博昨天決定退出初選，並支持拜登成為代表民主黨出馬挑戰現任總統特朗普的人選。擁有億萬家財的彭博為了競選已花費超過5億美元，卻未能吸引選民。

據選情結果，彭博為了爭取入主白宮的機會而投入重注，但在14個州之中，沒能贏得任何一個。據彭博解釋說：「我參加總統候選人初選是為了打敗特朗普，我今天退選的理由也一樣，因為繼續參選會更難達到目標。」他還表示：「打敗特朗普要從團結力挺最有可能勝選的候選人開始，經過昨天的投票，顯然這名候選人就是我的朋友、偉大的美國人拜登。」