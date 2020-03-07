國民黨選舉 新主席江啟臣

國民黨今天選舉黨主席，該黨今年1月在台選慘敗，黨主席吳敦義隨即引咎辭職。黨主席補選周六（7日）上午8時開始投票，至下午4時結束，全台共開放271個投票站，逾34萬名黨員具投票權。投票結束後，點票開始。至下午近6時，郝龍斌發表聲明，承認敗選。江啟臣則勝出選舉，將於下周一（9日）上午正式宣誓就職，接掌國民黨主席。

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據東網今天報道說，國民黨補選主席，江啟臣擊敗郝龍斌當選。

據郝龍斌發表聲明，向當日投票的黨員致謝，並恭喜勝出的江啟臣，希望對方能夠順利實踐改革的承諾，展現新的氣象，把國民黨帶往正確的道路，重建基層黨員信心。報道指，江啟臣周日（8日）將召集20多位中生代立委開會，討論後續人事，包含立委李彥秀、柯志恩等人，或擔任黨務要職。

報道引述台媒消息，根據開票統計，有效票數為120,419票，無效票676票，投票率35.85%，其中江啟臣得到84,860票，得票率68.8%；郝龍斌則得到38,483票，得票率31.2%。

此前報道，國民黨主席補選與中常委改選同日舉行，投票結束後隨即開票，由兩名候選人江啟臣和郝龍斌競逐。雙方已協商不會針對投票人士量體溫，黨中央呼籲有關人等投票時需配合防疫措施，建議體溫太高、有感冒、感到不適者不要到場投票。有黨務人士曾估計，若黨主席補選投票率僅3成，候選人就可以5.5萬票當選。

較早前的海外黨員已完成點票，其中江啟臣獲1502票，得票率56.83%；郝龍斌獲987票，得票率37.34%；另外廢票亦有154張，佔5.83%不低的比率。

該報道稱，前主席吳敦義及前新北市長朱立倫當日分別到票站投票，吳敦義認為黨員踴躍投票就是團結。朱立倫表示，台灣要有不同的聲音與制衡的力量，大家希望見到一個改革、改造的國民黨，而非紛紛擾擾、權力爭奪的黨派，希望選舉結束後可全力推動改革；他指自己既是黨員，亦有前主席的身份，所以會全力協助新任主席所有改革事項。