蓬佩奧受訪強調“武漢冠狀病毒” 中國外交部回應：卑劣作法

美中兩國外交官員近日就在去年12月於武漢發現的新冠病毒疫情的正式稱呼，及中方在發現疫情後與美方就相關數據通報是否得當的事宜發生爭執。針對美國國務卿蓬佩奧近日在受訪中堅稱“武漢冠狀病毒”一詞，並以中國共產黨的名稱指控中方在疫情前期缺乏透明度，延緩美方疫情防疫工作的發言，中國外交部發言人耿爽在周一回應稱，個別美國政客不尊重科學，不尊重世衛組織的決定，迫不及待借新冠病毒對中國和武漢污名化，我們譴責這種卑劣做法。

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蓬佩奧在上周五就特朗普政府應對國內新冠肺炎疫情的情況，接受了美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）“財經論談”（Squawk Box）節目的專訪。他在採訪中表達出當局對在美國境內能有效防控疫情所持有的樂觀態度。回答完有關美國國內面臨的新冠病度測試劑短缺的問題後，主持人喬·肯南(Joe Kernen)提出，“據我獲得的消息，北京市內飯館重新開張顧客也登門消費，那裡的人們也進行了復工，或許這看起來中國在應對和控制（疫情）的問題上取得成功；我們希望這樣的情形也能在世界上其他國家中出現，包括美國在內。”他並補充說，“但也有人提出，因為我們不像中國政府、中共一樣專制，因此並不具備大規模隔離民眾的同等能力；儘管我們認為它理所當然，但在擁有公民自由的這裡，我們是否能取得類似的成功？”對此，蓬佩奧回答稱，“我對（防控疫情）持有信心，我有信心（在處理這一問題上）會做的比其他世界上任何國家都好”。他緊接着對肯南說，“我對你向中共提出稱讚表示高興”。

肯南立即跟進說，“我不是在讚美（他們）”。蓬佩奧則打斷他的話繼續說，“記住是武漢冠狀病毒導致的，我們在（疫情）初期所獲得的相關信息並不完美，這也致使我們目前進入到，一個今天所面臨的很多挑戰讓我們落後於形勢的位置”。他說，“傳染病學醫生們告訴我不應是這樣的，對於疫情所需的信息分享，在擁有透明度、開放性的美國來說也不是這樣處理的”。蓬佩奧稱，“事實證明，與中共合作獲得數據集非常令人沮喪，而這最終將是獲得疫苗和應對這一風險的解決方案。”節目的另一名主持人麗貝卡·奎克(Rebecca Quick)隨後稱，“中國政府正在進行抵制，據前方了解，中國官媒近期的報道中包含有諸如目前為止，病毒是否來自中國尚不可知；他們對美國並不向中國將疫情傳播放緩表示感謝而生氣等內容，你作何評價”。對此，蓬佩奧回答稱，“我們對他們所採取的努力感到高興，但是中共官方說的（病毒）從武漢傳出來的，所以不要接受邁克·蓬佩奧的話；我們掌握（疫情）的原發地，並對此懷有很高的信心；我們同時對存在未能更加及時公布信息，及向全球醫護從業者提供和分享（疫情）數據的（問題）懷有信息；這則非常不幸。”

對此，耿爽當天在回答記者提問蓬佩奧所謂“武漢冠狀病毒”，中方對此有何評論時指出，“世界衛生組織已經就新型冠狀病毒作出正式命名。個別美國政客不尊重科學，不尊重世衛組織的決定，迫不及待借新冠病毒對中國和武漢污名化，我們譴責這種卑劣做法。”此外，另有記者稱，蓬佩奧國務卿在採訪中還稱，由於中方不公開、不透明，美方獲得的信息不完善，導致美方落後於疫情挑戰。中方對此有何評論？耿爽表示，“疫情發生以來，中方始終本着公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情信息，分享病毒基因序列，積極回應各方關切，加強同各方合作。中國為全世界抗擊疫情贏得了時間，作出了積極貢獻。對於這一點，全世界看得很清楚，國際社會早有公論。蓬佩奧詆毀中國抗擊疫情努力的企圖不會得逞。”

針對蓬佩奧的這一指控，有網民提及，外交部另一發言人華春瑩曾在2月3日的中方微信記者會上指出，自1月3日起，中方共30次向美方通報疫情信息和防控措施。兩國疾控中心就疫情相關情況多次進行溝通。1月29日，中國衛健委通過官方渠道答覆美方，歡迎美國加入世衛組織聯合專家組。當天美方即回復表示感謝。1月31日，美方通過官方渠道告中國衛健委，美方已聯繫世衛組織總部，並向世衛組織提交了希望加入世衛組織聯合專家組的美國專家名單。