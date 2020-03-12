美國議員希望禁止新疆生產的產品進口美國

美國國會議員周三提出一項法律草案，要求禁止從中國新疆地區進口大多數商品，以此阻止維吾爾人被“強迫勞動”的產品進入美國。

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法新社指出，華盛頓像許多獨立的人權組織一樣，指責中國政府在西北部新疆地區的“再教育營”中拘留超過一百萬的少數民族穆斯林。譴責這是“野蠻”的鎮壓運動。

法案發起人之一的共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）對新聞界表示：“在新疆事實的這些措施是世界上最大的人類悲劇之一。這種情況發生在2020年真的是超出了人們的想象力”。這一法案是與民主黨人合作提出的。

眾議院民主黨議員吉姆·麥戈文（Jim McGovern）也指出，證人的證詞、衛星照片和文件都證明使用了強迫他人勞動的所有手段。他說：“我們知道，許多美國的、外國的、和中國的公司都是強迫維吾爾人以及其他少數民族穆斯林勞教的同謀。”據麥戈文稱，這種現象“在地區經濟中是如此普遍”，以致於沒法將勞教產品與其他產品進行識別分類。

這一法案規定禁止從新疆進口所有產品。如果擁有“清楚且有說服力的證據”表明某種產品不是通過強迫勞動生產的，則美國海關可以給予唯一的豁免。

根據法案文本附帶的報告，一些已經進入美國市場的商品與勞教產品有關，其中包括織物，鞋子，手機，計算機設備或是茶葉。

報告還列出了被指控從勞教產品中受益公司的名單，其中包括阿迪達斯，耐克，卡爾文·克萊恩（C K），H＆M和可口可樂。