東奧會延期或中止將給日本帶來巨大損失

鑒於新型冠狀病毒疫情擴大，希臘奧委會（HOC）13日宣布，取消希臘12日開始的東京奧運聖火傳遞活動。

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日本東京都知事小池百合子14日就此事表示：“十分遺憾，我認識到這是為了防止感染擴大而採取的措施，但是19日聖火從希臘傳到日本的交接儀式將按計畫實施，由衷期待聖火抵達日本。” 小池百合子指出：將與國際奧委會合作，採取感染症對策，“為開成一個安全與安心的盛會切實採取措施。” 希臘國內的聖火傳遞原計畫在19日為止的8天內經過希臘各地的名勝古跡。

據希臘奧委會稱，13日聖火抵達南部斯巴達後終止了傳遞。 12日，希臘保健部宣布，希臘有一名66歲的男子因為感染冠狀病毒肺炎死亡。到12日為止，希臘已發現感染者117名，其中有18人為過去24個小時內確認的。 聖火採集、交接儀式12日希臘古代的奧林匹克發祥地、雅典的奧林匹亞市的赫拉神廟前舉行，而就在前一天，世界衛生組織（WHO）宣布新冠肺炎疫情為全球“大流行”。

希臘奧委會也在幾天前緊急決定縮小儀式規模，僅限100名國際奧委會和東京奧組委註冊人士參加，並嚴格控制在場記者人數，據希臘奧委會稱，13日聖火抵達南部斯巴達後終止了傳遞。 美國總統特朗普12日言及東奧會應該延期一年，他在白宮向媒體表示：“與其以無觀眾的方式舉行，推遲一年是更好的選擇。”

日本首相安倍晉三13日與特朗普進行了約50分鐘的電話會談，呼籲在東奧會上合作。 但是19日在雅典舉行的聖火向日本交接儀式將按期舉行，日本2020年東京奧組委會秘書長武藤敏郎稱，日本國內火炬接力“按原計畫實施的方針沒有改變”，據說火炬傳遞將以無觀眾的方式舉行。聖火預計20日由專機運抵日本航空自衛隊松島基地（宮城縣東松島市），26日從福島縣出發，在到7月24日開幕為止的121天內，在日本47個都道府縣巡迴傳遞。 美國總統特朗普12日言及東奧會應該延期一年。日本SMBC日興證券在3月10推算，如果東京奧運會中止或延期，僅運營費和觀看費加在一起，就將損失6800億日元。

如果感染擴大，從2月到7月持續半年，經濟收縮和由於奧林匹克中止，國內生產總值將減少1·4%，也就是7兆8000億日元左右，表示上市公司純利潤的企業收益最多要減少24·4%左右。