白宮請願網站有人聯署要求美國提名陳時中任世衛總幹事領導世界對抗中國新冠病毒

白宮請願網站（We the People）3月12日出現要求美國提名台灣衛生福利部長陳時中擔任世界衛生組織（WHO）總幹事的連署請願案。其內容指出，陳時中領導台灣有效對抗來自中國的新冠病毒疫情，絕對有能力領導世界度過新冠病毒危機。美國政府應依照《台北法案》，提名陳時中取代現任世衛組織總幹事譚德賽。

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在新冠病毒蔓延全球之際，陳時中出任台灣“中央流行疫情防控中心”指揮官，領導防疫人員和民眾，有效防堵新冠病毒侵襲台灣，使台灣成為國際公認的防控新冠病毒疫情最成功的國家之一。據台灣民意基金會公布的民調，台灣民眾對陳時中的表現，94%認為及格，75%評定80分以上，整體平均分數為84.16。

不過美國國會參、眾兩院3月4日通過的《台北法案》，仍有待總統特朗普簽署後才能生效。根據《台北法案》，美國應在適當情況下，支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。

目前，世衛組織仍將有2300萬人口的台灣排除在外。

按照白宮請願網站規定，請願案如果在30天內獲得10萬人連署，白宮將會在60天內做出回應。

除了上述白宮請願網站連署案外，日前網上還出現由加拿大網友Osuka Yip 在美國的請願網站Change.org發起的連署，要求譚德賽下台。其中提到，譚德賽對武漢肺炎疫情的態度，已經使世界衛生組織失去了國際公信力，世衛組織應該政治中立，但譚德賽未經任何調查，只相信中國政府提供的死亡人數和感染人數，譚德賽不適合擔任WHO總幹事，呼籲譚德賽立即辭職。