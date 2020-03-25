美國大選新民調 拜登扶搖 特朗普首退次了

美國一項新的民調顯示前副總統喬·拜登在11月的選舉之前，在全國範圍與總統特朗普相比，只有可以忽略的優勢，但是在300個爭奪激烈並有可能決定選舉勝負的郡，拜登具有明顯優勢。

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據美國之音今天報道說，特朗普和拜登誰領先？最新民調出籠。蒙莫斯大學星期二(3月24日)公布的民調顯示，有可能成為民主黨總統候選人的拜登在近日所作的全國民調中，以48%比45%領先於共和黨總統特朗普。

該報道稱，不過美國總統選舉結果並不是由全國普選票決定的。總統由50個州的選舉人組成的選舉人團來決定。在2016年的選舉中，雖然民主黨總統候選人希拉里·克林頓在全國範圍多贏了近3百萬張選票，但特朗普在關鍵州險勝，以選舉人票的優勢拿下了總統寶座。據蒙莫斯大學說，2020年選舉的選情可能會同樣膠着。

但是蒙莫斯大學說，在全美各地300個特朗普或克林頓2016年以不到10個百分點勝出的郡，拜登對特朗普有50%比41%的相當明顯的優勢。2016年，克林頓在這300個郡的總票數只比特朗普多出一個百分點。這300郡的結果佔美國選民的大約五分之一，但有可能最終成為決定具體所在州的成敗關鍵，而各州的選舉人票數分配是贏者通吃。

據美國之音報道稱，民調主任帕特里克·穆雷說：“目前，特朗普和可能被民主黨提名的候選人之間的競爭看起來咬得很緊。但是就像我們從2016年看到的一樣，結果將由選舉人團而不是全國普選票來決定。民調示意，拜登在美國的關鍵搖擺地區可能真的擁有先發優勢。”蒙莫斯民調還顯示，在特朗普2016年輕鬆挫敗克林頓的傳統共和黨郡，他勝出拜登的比例幾乎會相同，而拜登在克林頓四年前拿下的郡也擁有明顯優勢。

這是拜登三十年來第三次問鼎白宮。他還沒有徹底戰勝黨內競爭對手、佛蒙特州聯邦參議員伯尼·桑德斯。民主黨將在7月舉行的全國大會上正式提名本黨總統候選人。在承諾一定會把票投給具體候選人的黨代表票數中，拜登針對桑德斯的優勢也許已經是不可逾越了。

該報道說，雖然特朗普和拜登經常在政治上互懟，但是由於很多美國人因為新冠病毒疫情而居家不出，全國總統競選活動基本上已經停頓。由於暫不舉行大型聚會的號召，拜登和特朗普目前都暫不舉行大規模公眾集會。