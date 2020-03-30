郝柏村去世 郝龍斌: 父親臨走無遺憾願台灣和平安全

自台北方面消息，台灣行政院前院長郝柏村於當地時間3月30日下午2時47分，因年事已高造成多重器官衰竭於台北三軍總醫院內辭世，享年101歲。長子郝龍斌在隨後接受訪問時表示，郝柏村自認一生活得精采，沒有留下任何遺憾，不過他臨終前仍心念着台海的局勢。郝龍斌 ，郝柏村一生整軍備戰，最憂心台海有戰事發生，郝柏村希望台灣可以永遠維持和平與安全。這是郝柏村終生的職志，也是臨走前的心願。

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郝柏村生於1919年7月13日，籍貫江蘇省鹽城縣郝榮村。1935年，他考入黃埔軍校，入讀第12期炮兵科。1938年，因抗日戰爭形勢緊張，改期提前畢業，期間擔任基層官兵。1942年秋，參加中國遠征軍，任駐印陸軍炮兵第一旅補充團第二營上尉營附、第二營第六連連長。在發動緬北攻勢前，於1943年底調重慶陸軍大學正規班20期受訓。抗戰期間，其父母先後在鹽城老家去世，均未及返鄉。國共內戰開始期間出任國軍炮兵第十二團中校營長，隨國民黨遷台後，郝柏村歷任國防部參謀總長辦公室上校隨從參謀、金門第9師少將師長、金門防衛部中將副司令、總統府侍衛長。特別是金門八二三炮戰時，他擔任最前線小金門陸軍步兵第9師師長。

郝柏村還曾赴美國陸軍指揮參謀學院中華民國特別班第一期深造，是國軍留美將領之一。1977年，郝柏村升任台國防部副參謀總長，次年（1978年）任陸軍總司令，1981年晉任一級上將，並調升國防部參謀總長。據悉，國軍參謀總長原本兩年一任，但郝柏村因種種特殊情況一再延任，最終在職八年，成為國軍歷任在職最久的參謀總長。他在退伍後歷任台國防部部長、行政院院長。是繼陳誠以後，第二位曾任參謀總長的行政院院長。前台北市市長郝龍斌為其長子。

1989年，李登輝繼任總統一職，“明升暗降”郝柏村，使其從軍隊實際最高領導“升遷”為沒有軍事實權的國防部長。1990年，郝柏村出任台灣行政院長，兼任國民黨憲政改革策畫小組副召集人。1993年，李登輝以“建立行政院向立法院負責”為由，要求郝柏村辭職，郝柏村最終迫於壓力下台，轉任總統府資政。同年年底，他當選為國民黨中央副主席。1996年，郝柏村退出國民黨，作為前司法院長林洋港的副手參加總統大選，最終獲得160萬票，在四組參選人中列第三位。2005年2月6日，國民黨主動恢復其黨籍，並聘任為中央評議委員會（中評委）主席團主席。

1996年的總統大選失利後，郝柏村淡出台灣政壇，此後多次前往中國大陸，到訪北京、山西、河南、湖南、重慶、雲南等地。2014年，率領黃炳麟、傅應川、何世同、胡築生等退役將領三次前往中國大陸，以“陸軍一級上將、抗戰老兵”的身份走訪華北、華中、華南等多處抗日戰爭紀念館和遺跡。

對於他的去世，郝龍斌辦公室發出聲明寫道，“在兩位蔣總統時代結束後，於台灣開始民主化的過程中，郝柏村先生擔任過國防部長、行政院長，歷經了台灣民主與經濟的動蕩與發展。”聲明稱，“郝前院長的百歲人生見證了兩岸中華民族過去100年發展的許多重要關鍵時刻。他17歲從軍，曾參與抗日戰爭，經歷國共內戰，隨國民黨遷台，歷經823炮戰等戰役，一生以捍衛中華民國為職志；晚年的郝柏村先生，以90歲高齡仍多次前往大陸抗日戰場，致力還原由國民政府領導對日抗戰史實。” 郝龍斌強調“爸爸是很重要的人”。在家屬的聲明稿中也指，郝柏村一生出將入相、報效國家，可簡化為“出生入死、奉獻一生”8個字作為表述。

郝龍斌另在當天下午5時向傳媒發表談話，他受訪時特地摘下口罩，並一度沉默約10秒鐘，最後才深深嘆了一口氣，對着鏡頭談起自己的父親，過程中眉頭神情緊皺，也幾度哽咽。郝龍斌稱，父親郝柏村先生，因為年事已高，且多重器官衰竭而離開。他說，“父親這輩子出生入死、奉獻國家，自己把自己定義為盡責的老兵及盡責的公務員，對於自己這一生，父親曾表達深感活的非常精彩。父親走的時候，特別說了，他沒有任何遺憾。”

郝龍斌說，郝柏村過去講過，自己是個軍人，一輩子就在整軍備戰，最怕的就是有戰爭發生，他希望永遠維持台灣的和平與安全，“這是父親終生的職志，也是臨走的願望。他是我心目中真正的英雄，也是我永遠學習的榜樣。”