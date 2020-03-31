美中衛生官員：願攜手應對疫情 習近平：防控疫情取得階段性勝利

自北京方面消息顯示，中國國家衛健委主任馬曉偉在當地時間周一晚，與美國衛生部長阿紮（Alex Azar）通話，就當前兩國新冠肺炎疫情防控進展及下一步合作交換意見。

廣告 繼續瀏覽後續

據中方衛健委聲明介紹顯示，馬曉偉在通話中表示，在習近平主席親自指揮、親自部署下，經過艱苦努力，國內疫情防控形勢持續向好。中方將繼續堅持把患者救治擺在首位，採取嚴格的防控措施，有序恢復正常醫療服務秩序。他稱，中美兩國在衛生領域長期保持多領域、多渠道和全方位合作態勢。中方本着公開、透明和負責任態度，與包括美國在內的國際社會攜手應對疫情。中方願與美方保持疫情信息溝通和協調行動，深化技術交流和經驗分享，攜手支持全球範圍內抗擊疫情的國際行動，共同維護全球衛生安全。

華盛頓方面，阿紮被指高度讚賞中方為抗擊疫情付出的努力和取得的巨大成績，感謝中方就疫情防控與美方保持密切溝通，表示中方有關防控經驗和創新舉措對美方當前疫情應對具有借鑒意義，美方願與中方進一步加強交流，中美衛生健康合作將開啟新篇章。儘管近期美中兩國就今年1月自湖北武漢爆發新冠疫情以來的病毒來源及應付責任問題摩擦升級，但似乎這一態勢隨着兩國領導人稍後的通話後有所緩和，這也與美國國內及全球各地疫情加重不無關係。

此外，馬曉偉還在31日國務院新聞辦在武漢舉行的新聞發布會上表示，這場新冠肺炎疫情是21世紀全人類面臨的困難，特別需要各國加強合作，凝聚合力，攜手構築最嚴密的聯防聯控網絡。前一時期，中國抗疫鬥爭得到國際社會的廣泛支持，很多國家、地區和國際組織向中國表示慰問，捐贈防疫物資，給予我們有力的支持。他說，當前，中國的疫情防控工作剛剛走出最困難、最艱巨的階段，我們同所有遭遇疫情侵襲的國家和地區一樣感同身受。

針對多國所關心的疫情的數據和相關信息問題，他強調稱，很多國家的疫情防控措施對中國也有借鑒意義，我們也將毫無保留地分享中國的防控策略，方法、技術、標準和案例，希望相關國家和地區也能夠同一起分享相關的經驗，早日遏制疫情蔓延的勢頭，共同維護全球安全。

同樣在當天，中共中央黨刊《求是》雜誌刊登了最新一篇署名習近平的文章。文章中，中共中央總書記習近平指出，經過艱苦努力，新冠肺炎疫情防控形勢，已經取得階段性重要成果，但未來任務依然艱巨，必須保持頭腦清醒，毫不放鬆，抓緊各項防控工作，堅決打贏保衛戰。他形容湖北和武漢是今次疫情防控的決勝之地，黨中央一直高度重視，採取最全面、嚴格、徹底的防控舉措，堅決遏制疫情擴散蔓延勢頭。

習近平提到防控重點要保持內防擴散、外防輸出的策略，要集中優勢醫療資源救治患者，加速研發新型檢測試劑、抗體藥物、疫苗等，並加快應用已經研發和篩選的有效藥物，提高治癒率、降低死亡率。他c，疫情短期內會為湖北經濟社會發展帶來陣痛，但不會影響經濟穩中向好、長期向好的基本面，將會在加強防控的前提下，適時分階段復工復產。又指今次疫情防控，是對治理體系和能力的一次大考，長遠要總結經驗教訓，着力完善公共衛生應急管理體系。