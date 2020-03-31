英國外交大臣回應“疫情後對華關係應面臨清算”言論

英國《每日郵報》3月28日報道稱，英國首相約翰遜的盟友在新冠肺炎危機問題上把矛頭對準了北京。對此，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）周一在防疫記者會上回應稱，“在應對疫情上，兩國需要站在一起；在國際上，如果要開展有效合作、應對這場危機，防止疫情反覆，就需要團結儘可能多的國家。”他說，“危機緩解之後可以進行經驗教訓總結，而在那方面‘應該是由世界衛生組織牽頭來做’。”

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《每日郵報》的報道指出，部分英國高級官員對中國近日被指傳播有關疫情的錯誤和虛假信息、試圖通過疫情牟利等做法感到憤怒。文章還特別提到了，英方人員對此前中國外交部發言人趙立堅所提出的新冠病毒可能是美國軍人帶到武漢的指控感到不滿。報道引述一名知情人士的話稱，“這是一場令人作嘔的虛假宣傳運動，這是不可接受的。 他們（中國政府）知道自己犯了這個嚴重的錯誤，（他們）不是在承認錯誤，而是在散布謊言。”報道還稱，有科學顧問警告約翰遜說，中國官方公布的新冠病毒病例數字可能被“低估15到40倍”。英國政府認為，在病毒大流行期間，中國正試圖通過向世界各國提供“掠奪性的援助”來增強自己的經濟實力。

報道還援引一位英國政府高級官員的話說，“現在唯一的優先事項是處理疫情危機，但每個人都知道，當這一切結束後，必須要有一個清算”（reckoning ）。報道還提到，英國前保守黨領袖伊恩·鄧肯·史密斯（Iain Duncan Smith）曾向該報撰文寫道，“當我們度過了這一可怕的大流行病之後，重新審視這個關係（的需求），及將其放置在一個更加平衡和誠實的基礎上是十分緊迫的”。報導指，還有英政府內閣高官對歡迎中國電訊巨頭華為公司，參與該國信息網絡基礎建設的合理性提出進一步質疑。該官員稱，“這急需得到審查，就像任何依賴中國供應鏈且具有戰略重要性的基礎設施一樣”。

對於這一頗具爭議性的報道及所謂疫情過後“對華關係應面臨清算”的說法，拉布在周一英國政府疫情記者會上回應稱：“在應對疫情上，兩國需要站在一起；在國際上，如果要開展有效合作、應對這場危機，防止疫情反覆，就需要團結儘可能多的國家；危機緩解之後可以進行經驗教訓總結，而在那方面‘應該是由世界衛生組織牽頭來做’。”

北京方面，中國外交部發言人華春瑩在周一的記者會上強調，“根據世衛組織評估，中國政府採取的果斷、有力、及時措施，避免了數10萬人感染。許多國家也都認為，中國的經驗做法為其他國家提供了有益借鑒。中國政府秉持的公開、透明和負責任的態度，得到了國際社會的高度讚譽。我們無意評判其他國家應對疫情的表現，但是正如世衛組織和很多國家領導人及專家、國際媒體所說，中國此次疫情應對為世界爭取了寶貴的時間。”

華春瑩還表示，“這麼多天過去了，美方還有人在叫囂，讓中國為美國疫情負責，他們難道不心虛、不愧疚嗎？這些人試圖製造一隻世界上最大的鍋甩給中國，讓中國成為最大的替罪羊。但是，這個鍋太大了，對不起，他們甩不出去的。”