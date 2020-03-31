蓬佩奧：將竭盡全力幫助台灣在世衛組織發揮適當作用

美國國務卿蓬佩奧在周一受訪時向媒體表示，美國國務院將“竭盡全力”幫助台灣在世界衛生組織里發揮“合適的作用”。

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美國總統特朗普3月26日簽署了在美國國會兩院，得到共和及民主兩黨共同支持的《台北法案》。《台北法案》內容呼籲美國行政部門，對於採取行為傷害台灣安全或繁榮的國家，美方應考慮改變與其經濟、安全及外交接觸。與此同時，對於明顯增強或升級與台灣關係的國家，美方應考慮增加與其在上述領域的接觸。此外，這一法律還呼籲美國利用影響力或其他工具，支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。它還鼓勵美國貿易代表辦公室（USTR）尋求機會，進一步增強美台雙邊經貿關係。當天在談到這一問題時，蓬佩奧表示，美國國務院將“全面遵守”《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案》（《台北法案》）。

蓬佩奧在談到這一法律時指出，“我們認為這很重要。我們很高興的是，這項立法在國會獲得通過上星期並送交總統簽署。” 中國外交部發言人耿爽曾於上周五（27日）回應稱，上述法案公然阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，是赤裸裸的霸權主義邏輯，敦促美方糾正錯誤，不得實施該法。另就香港媒體近日採訪世衛組織助理總幹事布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）時，當記者提及台灣重新入會問題後，出現的後者避談該話題，採訪一度中斷的事件，世衛組織29日發表聲明強調稱，台灣加入世衛組織的問題取決於世衛組織會員國，而不是世衛組織工作人員。對此，台灣外交部發言人歐江安回應說，世衛組織需要“繼續檢討和改進一些基於政治考慮而對台灣採取的不合理限制”。