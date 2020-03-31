蓬佩奧：美國將繼續尋求所有與中國合作的機會

美國國務卿蓬佩奧在周一接受亞洲媒體電話圓桌會議採訪時，告訴新加坡《海峽時報》稱，美國將繼續尋求所有與中國合作的機會。他另在接受福克斯新聞主 肖恩·漢尼提（Sean Hannity）採訪時表示，面對新冠疫情美國的專家需要來自中國和意大利等國提供精準的數據。

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蓬佩奧在接受媒體採訪時還呼籲，為了達到有效對抗疫情的目的，各國媒體在報道全球疫情細節的問題上應奉行透明度的準則。而當談到美中關係時，他表示，“我們與（中國）有着一個重要的經濟關係”。蓬佩奧稱，“但與此同時，面對中國同樣存在多種巨大的挑戰，那些（雙邊關係中）互惠並不存在的區域”。他說，“我們在貿易問題上觀察到這一問題，我們還在中方如何對待記者的問題上看到它”。蓬佩奧說，“對於美國來說，中國是一個真正的戰略競爭對手，我不預計這會發生變化”。他同時提出，“但我們意識到的是...美國需要做的一些事情以確保我們擁有正確的資源來面對諸如這樣的時刻”。報道指出，美國國內也有不少聲音擔心，由於大多數的醫療物資都是從中國生產，其國內的物資存儲不足且生產線外移，隨着疫情的蔓延，美國醫護人員當下面對着由此引發的在工作時自身安全受到的威脅問題。

蓬佩奧在採訪中還談道了抗疫中對信息自由需求的重要性。當提到中國政府近期作出驅逐《紐約時報》等三大美國報社美籍記者時，他評價稱，“當中國作出了強迫西方媒體離境的決定，我們認為這是個壞事，因為我們不但深信信息自由的重要性，同時還因為這一決定不僅減少了我們對中國發生事情理解的能力，這還包括在整個地區”。蓬佩奧稱，“我們必須確保信息能準確、及時地加以傳遞，且以易於理解和追溯的方式傳播，以便我們可以對信息進行驗證”。他強調，“這是一個全球大流行的疾病，要將其解決還要有賴於來自全球人們的合作，所以當政府面對真相發動創造有關（疫情）的假消息或誤導消息努力時，其將損害全球拯救生命的能力”。

另當談到美國向印太地區提供援助的問題時，他回答稱，“我已與我在新加坡的同級官員在周末進行了通電，我們將繼續與他們合作不但要從新加坡（在對抗疫情中）成功的地方學習，還有確保我們向各國提供支持，面對未來的挑戰這則需要巨大的相互支持”。此外，蓬佩奧在接受福克斯新聞採訪時指出，“當你聽到福奇（Anthony Fauci）博士和伯克斯(Deborah L. Birx)博士談到風險，談到致死率的問題時，在建模的工作中，我們需要的是數據”。他說，“他們需要來自意大利、中國和伊朗的數據”。蓬佩奧指出，“我們需要所有的國家出面以提供準確和透明的信息”。他稱，“如果我們換而言之得到的是虛假信息，這將讓更多的生命受到威脅，在我們面對這一巨大挑戰之時，不止今天，還包括未來的數周”。

蓬佩奧稱，美國已呼籲所有國家提供他們對新冠疫情已知的信息，以使得全球能分享到應對大流行病毒的最好方式。他說，“反之，美國也會向大家分享我們收集到的信息，我們不但會確保美國境內人的安全，這還包括全球的其他地方”。當主持人就美中兩國就疫情名稱的爭論提問稱，“在稱其為‘武漢病毒’的問題上發生了不少爭論，你卻告訴大家：抱歉，我們也這樣對待不少其他的疾病”。對此，蓬佩奧回應稱，“特朗普總統的態度非常明確，記得他今早還有所重申”。蓬佩奧續稱，“他將其稱為‘中國’冠狀病毒”。