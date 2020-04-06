美國會議員：中國曾提用口罩換取法國華為5G訂單

來自美國田納西州的美國國會聯邦眾議員馬克·格林（Mark Green）4月4日在接受福克斯新聞（Fox News）採訪時，當談及新冠肺炎疫情在美國國內迅速蔓延，美方對中國出口醫療物資依賴問題時稱，“據他獲悉，法國此前向中國訂購10 億口罩供應時，卻被中方要求法國的5G 網絡要批訂單給華為公司。”

廣告 繼續瀏覽後續

格林是美國國會共和黨籍的聯邦眾議員、同樣是眾議院國土安全監督委員會成員，曾任軍醫和急診科醫師。他在上周六接受福克斯新聞“美國新聞總部”（America's News Headquarters）節目採訪時，談及美國要增加醫護物資戰略儲備，減少對中國依賴等問題。期間，他話鋒一轉以法國舉例稱，“在法國，我們昨天從一個視頻會議中得知，法國總統馬克龍向中國國家主席習近平提出要定購10 億隻口罩，而對方回應用華為 5G 網絡訂單交換”。格林續稱：“這就是中國，全世界是時該清醒地認清楚了。”

就他所透露的這一內容，格林在採訪中並未進行進一步地補充。此前，據中國官媒報道，法中兩國領導人曾於3月23日晚通電話，並談及雙方應對新冠疫情問題。但中方的報道中，未提及具體有關口罩的事宜，法國主流媒體也並未出現中方曾提出“拿華為5G訂單換進口10億隻中國口罩”的報道。格林此番透露的內容及其得知消息途徑有待進一步證實。

此外，在當天的節目中，當談到美國在醫療物資上對中國的依賴狀況時，主持人表示，“商界有個笑話說，如果你欠銀行100萬美元，有麻煩的人是你；如果你欠銀行10億美元，有麻煩的是銀行。”他稱，“因此似乎可以說，有麻煩的是美國，不是中國，因為美國或許有錢買，但中國手上有我們需要的東西”，意指中國欲藉由新冠肺炎疫情帶給全世界的危機，來擴張自己的政治影響力，格林則表示同意這個看法。

格林當天在社交媒體臉書帳號上分享這段採訪視頻時寫道，“我們必須增加（醫療物資）戰略儲備，並改變對向中國進口醫藥和醫療用品的依賴”。另在採訪中，針對民主黨人，紐約州長科莫感謝中國捐贈呼吸器的一事，格林認為，“感謝中國有點荒謬”。他續稱，“因為坦白說，是中國在某些方面讓全世界別無選擇，也是向所有人隱瞞疫情的國家。”