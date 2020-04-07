世衛“斷線門”後 港府再指香港電台節目有違“一中原則”

近日，一則香港電台英文節目《脈搏》採訪世衛組織（WHO）助理總幹事布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）的視頻在網絡上廣為流傳，採訪中艾爾沃德被指一度以稱“聽不見”，後視頻突然斷線的方式避談記者提出的有關台灣入會的提問。事發後，香港商務及經濟發展局局長邱騰華表示，有關主持人的表達，有違“一個中國原則”及《香港電台約章》中港台的目的和使命。對此，林鄭月娥特首4月7日於記者會上強調，港台有責任履行“一國兩制”原則。

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世衛“斷線門”事件發生後，引發多國主流媒體和網民的廣泛關注，批評者一度將世衛組織在應對這場全球性大流行傳染病中，是否堅持公正和專業性原則提出質疑和批評。事發後，香港商經局4月2日回應稱，局長邱騰華認為該節目當中的表達，有違“一個中國原則”及香港電台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命。香港電台為香港商經局轄下部門，是香港廣播史上首家廣播機構，同時也是香港唯一的公共廣播機構。邱騰華認為，有關主持人的表達，有違“一個中國原則”及《香港電台約章》中港台的目的和使命，並稱，“世衛成員國均以主權國家為單位，港台必須對此有正確的認識，不能偏差”。邱騰華還指，廣播處長作為港台的總編輯，必須對此負責。

面對來自港府的指控，香港電台發言人後表示，當提及台灣時，節目以地方（place）來形容，本身並沒有任何立場。而香港電台在審視全集內容後，認為當集節目並無違反“一國兩制”原則，也沒有違反《香港電台約章》。同樣面對港府的指控，香港一批新聞工作者隨後在3日發起網上簽名運動，要求邱騰華“立即停止政治干預港台”。就這一事件，林鄭月娥在當天出席記者會時表示，香港商經局局長邱騰華早前已就香港電台節目問題發聲明，她贊同及支持邱騰華在聲明的立場，邱騰華會在下午的立法會財委會特別會議再度解釋。

林鄭月娥說，“香港電台既是公營廣播機構，亦是政府部門，有責任履行‘一國兩制’原則，節目內容更要深化市民對‘一國兩制’的理解。”另在當晚，邱騰華再次向媒體重申，港台作為政府部門和公共廣播機構，在處理一些節目上有違“一個中國”原則，並稱這不是指節目某一個鏡頭或提問，而是整個節目。他說，這些節目需要策畫、製作才能播放，而節目播放後，引起了公眾一定的關注。邱騰華稱，對於發生這樣的事，港台本身尤其是作為港台總編輯的廣播處長是要負責的，因為港台既享有編輯自由，同時也要負起《香港電台約章》的編輯責任。

邱騰華說，這不是個人問題，相關節目既然違反“一個中國”原則，港台就需要予以處理。他還稱，這起事件不影響新聞自由，《基本法》對保障新聞自由有所規定，但港台作為政府部門和公共廣播機構，需要遵守和受限於約章，尤其是“一個中國”原則涉及國家主權和領土完整。此前，香港電台節目製作人員工會在4月2日亦回應指，“本台英文時事節目《脈搏》主持當日詢問措辭簡單直接，不帶個人或預設立場，更沒有用‘國家’來形容台灣。提問本身，如何違反‘一個中國’原則？”

其臉書發表的聲明還稱，“以《約章》為名破壞《約章》，《約章》列明香港電台擁有編輯自主，‘不受商業、政治及/或其他方面的影響’。既然主持只是追問新聞關注點，節目並無違反一國兩制原則，局長卻高調要求作為總編輯的廣播處長負責，只能視為政治施壓，若港台‘跪低’，形同破壞《約章》精神。此舉不但相當罕見，更令人心寒。”聲明最後寫道，“戰鼓已起，公眾知情權一定要捍衛！”