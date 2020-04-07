“你替中國工作嗎？” 特朗普白宮記者會上反問鳳凰女記者

美國總統特朗普在當地時間4月6日白宮的防疫記者會上，被香港鳳凰衛視的一名女記者追問美方是否在與中國合作，因記者提問時連續講到許多中方措施，特朗普 質疑對方是否替中國官媒工作。

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在記者會上的媒體提問環節，鳳凰衛視女記者王又又向特朗普發問稱，“僅在上周，來自中國的多次航班上就裝滿了醫療用品，像華為、阿里巴巴這樣的公司向美國捐贈”，特朗普回答稱，“我很了解他們”，王又又續稱，“150萬隻N95口罩及很多醫用手套，還有很多醫療用品。”特朗普打斷她的提問說，“這聽起來更像聲明而不是在提問”，王又又接著說，“中國駐美大使崔天凱昨晚在《紐約時報》發表專欄呼籲中美兩國合作，那麼，您個人是否直接與中國合作？” 王又又未完成提問，特朗普介入稱，“我們剛簽署了貿易協議”。話音未落，王又又接著說，“在抗擊疫情。”

特朗普則將話題轉到美中貿易協議問題續稱，“它是史上最大的貿易協議，我希望他們兌現貿易協議。”他說，“如果他們不兌現貿易協議那我會給你不同的答案”。特朗普稱，“但我認為他們會這樣做的，他們將在（美國）農產品上花數以十億計的美元，他們還將在不同的產品上花上數以十億計的美元，”特朗普話未說完，王又又打斷說，“在醫療物資上”。特朗普續稱，“中國以前在這些方面都沒有在我們國家花過錢。”他說，“我們花了錢，我們與中國貿易逆差存在了許多年，5000億美元，4000億美元，我們與中國存在世界歷史上最大的貿易逆差”。

特朗普指出，“現在，中國已同意在我們國家花2500億、很多很多億的美元，這其中很多將花在（美國）農民和製造業上，所以我會讓你知道的。我希望他們兌現貿易協議，我們等着看”。王又又則指防疫問題，重複稱，“您在和中國合作嗎？”特朗普則反問王又又，“你替誰工作？中國嗎？”後者回答，“不，我為香港”。特朗普追問，“你為中國還是哪家報社工作，你為誰工作”。王又又回答說，“香港鳳凰電視”。特朗普續問，“誰擁有它？中國？”王又又稱，“總部在香港”。特朗普則問，“是國營的嗎？”王又又回答說，“不，不是的，是私人公司”。

聽到答案後，特朗普說，“好的，我過幾個月會給你一個好的答案，我想看看他們會怎麼做，現在是他們幫助我們的時候了，現在是時候中國為我們提供幫助了”。他還說，“希望如此，但如果他們不這麼做，那也沒關係”。據悉，此前王又又曾在3月20日的白宮記者會上就 “中國病毒” 追問過特朗普。