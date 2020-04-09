特朗普詢問“你來自哪裡？” 上海東方衛視台籍記者：台灣

美國總統特朗普4月8日在白宮的防疫記者會上向一名提問的亞洲記者問其“你來自哪裡”，該記者回答稱“我來自台灣”。這名記者是任職於中國大陸東方衛視的台籍記者張經義，該事件也引髮網民熱議。

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此前，來自鳳凰衛視的一名女記者曾因在6日向特朗普的問答中，被後者指提問關於官方，後被質疑其是否為中國官媒工作。該記者則強調，自己是為總部在香港的私人媒體工作。現供職於上海東方衛視的張經義在當天的記者會上獲得提問機會，特朗普詢問他稱，“你來自哪裡？”張經義簡單回答，“我來自台灣。”特朗普回應說，“好”。張經義之後表明自己是“代表外國記者團”提問，分別問到有關歐洲向伊朗提供對抗新冠肺炎疫情援助，以及美國民主黨參議員桑德斯宣布退選的問題。這一視頻片段經直播後引發部分網民熱議，有網民批評張經義是“台獨份子”，也有人諷刺他“假裝是台灣人”。不過據公開資料顯示，張經義在1979年出生於台灣。

其個人信息還介紹，張經義於台灣政治大學新聞和阿拉伯語雙學位，紐約大學國際關係專業碩士，現擔任上海東方衛視駐白宮記者。他還曾於2010年加入鳳凰衛視，擔任駐華盛頓記者，在2011年時成為“百年來首位華人白宮記者”，也是目前“唯一搭過美國總統專機的中文媒體記者”。公開信息還介紹稱，“張經義在2011年正式被錄取成為白宮外國記者團第13位成員，也是首位中文媒體成員。2012年6月15日（美國當地時間6月14日）全票當選白宮外國記者團的副會長。”隨後，他在2014年7月12日，正式加入上海東方衛視團隊。

另據媒體報道，張經義曾以採訪白宮的所見所聞出版過《白宮意見》一書，而除了鳳凰衛視外，他還曾任職於《遠見》雜誌、《世界日報》。另有報導指，張經義亦曾以《白宮意見》為欄目，今年4月4日在台灣財經雜誌《商業周刊》刊文。當中他曾多次批評美國應對新冠肺炎防疫工作。張經義在文中提出這則是由於“因為美國的強大與自信，讓其有些過於輕敵了；檢測不足；美國不但沒有全民健保，而且無論是有保險或沒保險，都不保險。民眾害怕上醫院，擔心破產，令疫情難以控制；聯邦政府和地方政府步調不一，讓美國要像韓國一樣，要全國統一抗疫並不容易，最終疫情如雨後春筍；特朗普在疫情初期的輕描淡寫，讓部份美國人以為這次有如流感一樣，甚至曾說進入4月天氣一熱疫情就會消失，就在3月最後一天時，美國已成為全球最多確診的國家”的觀點。