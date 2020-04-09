譚德賽批評特朗普將病毒政治化 特朗普反嗆：政治化的正是譚德賽

世界衛生組織總幹事譚德塞周三強勢回應了，來自美國總統特朗普針對由其領導的世衛組織在應對新冠肺炎疫情中措施不當，發布錯誤建議，並以“中國為中心”的批評。譚德賽回應稱，“如果不想見到更多的裹屍袋，就不要把新冠病毒政治化”。對此，特朗普稍後反駁指，“政治化的正是譚德塞，世衛組織與中國的關係對美國和全世界都不公平”。

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譚德塞在周三世衛組織的記者會上強調，“請不要將病毒政治化。如果想被病毒利用，想見到更多的裹屍袋，那就請便。如果不想有更多的裹屍袋，就不要政治化。”他還敦促對把疫情政治化的行為予以“隔離”。譚德賽在回答“科學·知情人”（ScienceInsider）網站有關特朗普言論的問題時表示，“請隔離將新冠疫情政治化的行為！如果我們不守規矩，我們前面將會出現更多的裝屍袋。” 特朗普在周二曾批評世衛組織主要由美國出資卻“非常以中國為中心”，在疫情信息方面判斷失誤，“弄砸了”。他還警告要考慮切斷世衛組織的美國資金。

另在周三的記者會上，譚德賽還間接回應了特朗普對中國早期應對疫情舉措的批評，以及有關世衛組織對中國政府過於遷就的說法。他說，“美國和中國應該團結起來，打擊這個危險的敵人。”譚德賽敦促政界人士不要利用全球政治分歧。“這就像玩火！當國家和全球層面出現裂縫時，病毒就會徹底佔上風。看在上帝的份上，我們已經失去了世界上6萬多條生命了。”譚德賽並補充說，世衛組織將審查其在應對疫情方面的優勢和薄弱環節。他強調，當疫情出現時，存在許多未知因素，而且現在仍有許多未知因素存在。“我們不應該浪費時間相互指責。團結，是擊敗這種病毒的唯一選擇。如果你不相信團結的精神，不團結，那就請做好準備迎接最糟糕的情況出現。”

特朗普在稍後的白宮防疫記者會上，針對譚德塞的有關裹屍袋的言論表示，把問題政治化的正是譚德塞。他續稱，“說起政治化，看看他們跟中國的關係，他居然說政治化，我簡直不能相信。中國花了4千2百萬。我們花了4億5千萬。而一切似乎都是照中國的方式。這是不對的。”特朗普還說，“我認為當你說更多裹屍袋問題時，我認為本可以做到的，而他本來可以更好地盡職為人們服務，假如他們給出了正確的分析的話。可是他們以中國為中心，說一切安好，沒有人傳人，保持邊界開放。他想讓我保持邊界開放。所以我沒有聽他的，關閉了邊界，在當時那是一項艱難的決定。我們都在一起。我們不顧世界衛生組織反對而做出了決定。所以當他說政治化時，他才是政治化。這是不應該的。”

特朗普接著說，美國向世衛組織提供了巨額經費，中國提供的資金不成比例。對此，他介紹稱，“我們去年花了4億5千萬美元、4億5千2百萬美元，幾乎是5億美元。前些年都是幾億美元。他們做的必須要比這更好一些。說起政治化，看看他們跟中國的關係，他居然說政治化，我簡直不能相信。中國花了4千2百萬美元。我們花了4億5千萬美元。而一切似乎都是照中國的方式。這是不對的。對我們是不公平的。而且說實話，對世界是不公平的。”另就美國是否真得會停止向世衛組織提供資金的問題，特朗普回答s，“我們要進行一項研究、調查，我們將決定我們要怎麼做。”