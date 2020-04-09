譚德賽指控種族主義人身攻擊來自台灣 蔡英文：想邀請他訪台

針對世界衛生組織（WHO）總幹事譚德賽在周三記者會上，指控過去3個月來向他發起的種族主義歧視性攻擊來自台灣的言論，台灣總統蔡英文在周四通過臉書表達了強烈抗議。蔡英文稱，她想要邀請譚德塞訪問台灣，以“感受台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會”。

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美國總統特朗普周二公開在推特和接受採訪時，對世衛組織在疫情中所扮演的角色提出批評，並稱該組織以“中國為中心”且在應對新冠疫情問題上提供錯誤建議，威脅暫停對世衛組織的資助。面對特朗普地批評和外界質疑聲音，世衛組織多名高級官員在周三否認了這一指控，譚德賽本人還於當天稍後的記者會上回敬特朗普稱，“請不要將病毒政治化。如果想被病毒利用，想見到更多的裹屍袋，那就請便。如果不想有更多的裹屍袋，就不要政治化。”他還敦促對把疫情政治化的行為予以“隔離”。此外，當天的記者會上，有人向譚德賽提問：類似特朗普這樣的批評是否會讓世衛組織難以運行？

譚德賽隨後在大約3分半的時間內回答稱，“我能告訴你，針對我的個人攻擊早在2到3個月前就開始了。這包括對我的辱罵，甚至用‘黑人’、‘黑鬼’等種族歧視言論攻擊我。我對我的膚色感到驕傲。說真的，我不在乎這些言論。我很高興你提了這樣的問題，也許我第一次公開回應人身攻擊、甚至死亡威脅：我一點都不在乎。”他續稱，“如果你要我細講，3個月前，這種對我的人身攻擊來自於台灣島內。我們需要坦誠，我今天就直說了，這來自台灣。”譚德賽補充道，“台當局外交部，他們知道有人對我發起個人攻擊的行為，而且他們也不否認參與其中。在我遭到人身攻擊時，他們還繼續指責我。” 譚德賽隨後表示，這些針對其個人的人身攻擊，他並不放在心上。但當這樣的仇恨轉移至非洲裔族群上時，這就越界了，“受夠了”。

對此，蔡英文在臉書上回應稱，“對於今天台灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，我要表達強烈的抗議。台灣向來反對任何形式的歧視，我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。”她表示，“藉著今天這個機會，我想要邀請世界衛生組織譚德塞幹事長訪問台灣，感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。”蔡英文稱，“在世界各地，包括譚德塞幹事長的家鄉在內，都可以看到台灣的醫療人員和志願工作者無私奉獻的身影，台灣人不會用膚色、語言去區分他人，所有人都是我們的兄弟姐妹。台灣，從來沒有因為無法加入國際組織，就減少對國際的支持。”

蔡英文 ，“疫情期間，台灣傾全國之力防疫，成績也受到世界矚目。即使世界衛生組織因為政治的操弄將台灣排除在門外，我們還是扛起國際社會成員的責任，主動援助口罩等防疫物資，給疫情嚴重國家的醫護人員。”